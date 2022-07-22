【有片】《非常律师禹英禑》网友提问：「一天可以听几分钟的鲸鱼故事」，姜泰伍甜答：「若是禹英禑律师来讲，多久我都乐意听♥」

姜泰伍真的太会说话了！

随著ENA话题作《非常律师禹英禑》的热播，剧中演员也都收获不少人气。姜泰伍就以「暖男」形象出现在大众面前，若观众们是「英禑妈妈」，那在作品里饰演「李浚浩」的姜泰伍，就成为大家的「李女婿」啦！（笑）

Netflix继朴恩斌的采访后，再公开姜泰伍的采访。网友表示，为什么姜泰伍演员这么帅啊？本人害羞地回答：「就是说啊」，小编觉得是又帅又可爱才对！而面对「一天可以听几分钟的鲸鱼故事」的提问，不愧是「甜蜜男」姜泰伍，他说：「取决於是谁说的故事。若是禹英禑律师的话，她说多少我都会听」

那么，剧中浚浩与姜泰伍本人有哪些相似的地方呢？姜泰伍一边数数、一边回答：「SWEET、善良、亲切、体贴、帅气。」记者要姜泰伍让大家看看他帅气的脸庞，他也乖乖照做，来个「回眸一笑」。

在Instagram上感觉气氛相当活跃的「禹英禑TEAM」，不晓得有没有聊天室？姜泰伍表示：「有的。权敏宇律师、崔秀妍律师这两位好像是最活跃的。而我呢，不怎么讲话，我是200条、300条讯息一口气刷完，然后才知道大家聊了什么，很晚回覆的类型。」

最后，网友想看看姜泰伍的「舞蹈实力」，姜泰伍也照作了！至於实力如何…大家点开影片自行评断罗XD

另外，姜泰伍近期跑到圣水洞与「禹英禑壁画」打卡，别出心裁的小巧思让合照显得生动、活泼。

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