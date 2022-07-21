[分集剧情]《Link：尽情吃，用力爱》许多人的自私与漠视造成难以挽回的遗憾！吕珍九挖真相强迫回忆痛苦（EP13－14）

[有雷]《Link：尽情吃，用力爱》不断寻找妹妹失踪真相的吕珍九，随著真相越来越清晰，他却越来越心痛，对於当时妹妹所遭受到的一切感到痛苦不已。真凶其实不只一人，池华洞的老邻居们竟接连被发现与此案密切相关……

以下为防雷线



《Link：尽情吃，用力爱》即将揭开绑架案的最后真相，而本次的剧情中，除了卢多贤（文佳煐饰）自责当时自己一人逃跑却没带上脚受伤的继英，就连多贤妈妈也与此事件有关。原来妈妈与奶奶一直不愿意多贤想起这段回忆，当时妈妈发现了昏倒在路面的多贤，并且当下直接将坏人打死。由於不想让此事件闹大，负责的员警正浩还协助善后，因此这绑架案就渐渐无声无息，也错失了寻找继英的黄金时间。



卢多贤向殷继勋（吕珍九饰）说明了这状况，妈妈也想亲自来道歉，但这些对殷继勋听来都非常刺耳。至於当时继英与多贤被绑的红色大门家，主人则是自动找上了继勋，原来继英当时逃出，曾与正要开车出门的他求救，但他却没有让继英上车。从此他不断看见继英的幻影，内心饱受折磨。他的太太似乎也察觉不对劲，前往告诉多贤的奶奶与母亲。



一连串的冷漠以对或是自私想法，让当时小小的继英求助无门，一想到这些就让哥哥继勋难过起来，回来这里找妹妹与爸爸似乎是错误的决定。这些渐渐浮出水面的真相，甚至让他打算关掉这家店，到别的地方去重起炉灶。但他始终放不下多贤，两人挣扎了许久还是难以分手。目前看起来就是真凶的英勋，还刻意出现在多贤面前，想测试她的记忆是否已经恢复。



当时负责善后的员警正浩，其实也想找出真凶。他想起了当天为何没印象自己曾查过那栋红色大门，原来是当时遇到了好友英勋，好友自告奋勇说帮他巡逻，於是他没进去那栋红色大门…此时正与英勋喝著酒的正浩，就这样遭到英勋袭击绑架。英勋似乎没打算掩盖自己的罪行，甚至面带笑容一边回忆著当时的继英，求助无门的继英似乎逃不出他的手掌心，让正浩相当气愤。英勋已经先杀了跟踪狂李镇根，还把他塞入冰箱，接下来其他邻居与正浩也会惨遭毒手吗？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻