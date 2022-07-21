《非常律师禹英禑》有趣的灵魂！继上次在演员们的IG底下「定罪」，姜泰伍这次巧妙地运用「表情符号」来诠释演员们的外貌XD

这些「表情符号」未免选得太精准了吧！（大笑）



在《非常律师禹英禑》开播初期， 饰演「李浚浩」的姜泰伍曾於演员们的IG底下「定罪」：朴恩斌（饰演禹英禑）――「甜蜜如巧克力般的你，糖分服用过多罪」、姜其永（饰演郑明锡）――「偷走我的心的你，窃盗罪」、朱钟赫（饰演权敏宇）――「穿西装很帅气的你，外型诈欺罪」，引发网友们爆笑。

在一周两次的「禹英禑DAY」，朴恩斌会更新个人Instagram，呼吁大家准时收看。（她真的好可爱、好可爱！）



照片往右滑，是朱钟赫、朴恩斌、河允景和姜其永的合照。四位演员双手抱胸，面带微笑。



有趣的来了～没有出现在合照上的姜泰伍，在贴文底下用四个表情符号留言。仔细一看…那不就是照片里的那四个人嘛！（大笑）



继续往右滑，与刚刚那张合照的氛围不同，四位演员不晓得为了什么事情爆笑。朱钟赫更是笑到变成「S型」。



姜其永用限时动态转发这则贴文，并表示：「你真的是因为觉得好笑才笑的吗？钟赫啊？」



朱钟赫表示：「好开心..」（这是真心的吗XD）





贴文里还有我们「春日暖阳」的合照！

另外，提到「表情符号」，不得不提一下我们「表情富翁」禹英禑了！至少要看9次的「魔性动图」～

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