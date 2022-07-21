KSDｘ「黄Viu」送《说出你的愿望》7月27日独家线上见面会门票

喜欢池昌旭的、或你是SONE的朋友注意啦！黄Viu这次独家举办池昌旭和秀英主演的《说出你的愿望》线上见面会，现在送出门票等大家跟２位主角线上见面！

详情请参考以下：

送出： 《说出你的愿望》线上见面会门票１０个名额 (送出给10位，每位可得1个名额)

见面会时间：7月27日 （星期三）20:00

活动日期：即日起至7月24日

公布日期：7月25日中午

（会在此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

(1) 按此 进入「KSD韩星网 Instagram」 如下图，按红圈的追踪 (手机或PC也可以)



(2) 请按此填写参加表格 😉

*使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格

＊本活动供：KSD香港用户参加

＊是次活动的门票／交换券／奖品将会透过电邮发布得奖者认领及观赏

本次交换券为「门票／交换券」使用规范：

* 门票／交换券为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：黄Viu煲剧平台

图源：黄Viu煲剧平台提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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