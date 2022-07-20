《非常律师禹英禑》脱北者案件原型：老公出狱就自首，接力养女儿

原来真实案件中的律师也错过了「自首」这个关键要素！XD电视剧里略去了可能有争议的细节，但原案件中「共犯是老公」这一点，对於解释女脱北者的行为更有说服力！

《非常律师禹英禑》不是根据特定原著改编的电视剧，但有不少案例借鉴了两本由真实律师撰写的书籍，分别是赵宇成（音）律师的《一个喜悦胜过一千个悲伤》和申民英（音）律师的《我为何为他们辩护》。



第6集讲述脱北者母亲季向心被起诉强盗伤害罪的案件。 季向心希望从养母手中讨回1000万韩元欠款，养母叫她去找另一个欠款女子要钱，季向心於是和脱北者朋友一同前往，在索要过程中发生了暴力行为。

但是当朋友接受审判时，季向心却带著女儿跑去地方城市，躲在汽车旅馆打工度日。 季向心说这样做的原因是担心无人照顾年幼的女儿、担心她记不住母亲，所以等到女儿8岁应该去读书时才回来自首。



申律师的书中记载了十分相似的案件，不过真实案件中的共犯不是「朋友」，而是「丈夫」及丈夫的晚辈。 剧中的季向心和朋友用棍棒砸坏被害人的家，真实案件中的脱北者则威胁不还钱就把被害人送回北韩，还把被害人及其女儿带上车子开往仁川，但在接到警方电话后便停车前往警局接受调查。 加害人说当时因为慌乱和担心被人看到才出此下策，虽然事后哭著表示没有别的意图，但仍被误会绑架。

真实案件中的被告5年后与律师见面，和剧中一样感到委屈：「我只是去拿回自己的钱，为什么变成强盗？ 」现实中她已经向被害人支付赔偿金并获得原谅，但考虑到她丈夫已经坐牢4年，加上她有逃逸行为，一开始都认为她至少也要被判4年。



剧中的英禑和秀妍为争取减刑做了很多尝试，例如违宪裁定审判、外国人特例、对北韩法律的错觉等等。 真实案件中的律师也有想过这些，但因为深知不够实际而没有付诸实践，经过2次延期开庭也只想到主张强盗伤害未遂。

剧中法官因为季向心在案发5年后自首而判减刑，真实案件中的裁判部也因为被告接到警方联络后主动来警局接受调查而裁定减刑。 申律师在书中评价道：「实在是妙招。 」秀妍和英禑也惊呼：「那就是老手的妙招。」



书中提到被告和丈夫曾申请国民参与陪审，但因为小孩无人照顾而在开庭前独自逃跑。 虽然书中没有写明被告自首原因，但网民猜测很可能是因为4年后丈夫刑满出狱，她认为现在可以把小孩交给丈夫照顾，所以去接受迟来的法律审判。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻