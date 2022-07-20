《非常律師禹英禑》脫北者案件原型：老公出獄就自首，接力養女兒

原來真實案件中的律師也錯過了「自首」這個關鍵要素！XD電視劇裡略去了可能有爭議的細節，但原案件中「共犯是老公」這一點，對於解釋女脫北者的行為更有說服力！

《非常律師禹英禑》不是根據特定原著改編的電視劇，但有不少案例借鑒了兩本由真實律師撰寫的書籍，分別是趙宇成（音）律師的《一個喜悅勝過一千個悲傷》和申民英（音）律師的《我為何為他們辯護》。



第6集講述脫北者母親季向心被起訴強盜傷害罪的案件。 季向心希望從養母手中討回1000萬韓元欠款，養母叫她去找另一個欠款女子要錢，季向心於是和脫北者朋友一同前往，在索要過程中發生了暴力行為。

但是當朋友接受審判時，季向心卻帶著女兒跑去地方城市，躲在汽車旅館打工度日。 季向心說這樣做的原因是擔心無人照顧年幼的女兒、擔心她記不住母親，所以等到女兒8歲應該去讀書時才回來自首。



申律師的書中記載了十分相似的案件，不過真實案件中的共犯不是「朋友」，而是「丈夫」及丈夫的晚輩。 劇中的季向心和朋友用棍棒砸壞被害人的家，真實案件中的脫北者則威脅不還錢就把被害人送回北韓，還把被害人及其女兒帶上車子開往仁川，但在接到警方電話後便停車前往警局接受調查。 加害人說當時因為慌亂和擔心被人看到才出此下策，雖然事後哭著表示沒有別的意圖，但仍被誤會綁架。

真實案件中的被告5年後與律師見面，和劇中一樣感到委屈：「我只是去拿回自己的錢，為什麼變成強盜？ 」現實中她已經向被害人支付賠償金並獲得原諒，但考慮到她丈夫已經坐牢4年，加上她有逃逸行為，一開始都認為她至少也要被判4年。



劇中的英禑和秀妍為爭取減刑做了很多嘗試，例如違憲裁定審判、外國人特例、對北韓法律的錯覺等等。 真實案件中的律師也有想過這些，但因為深知不夠實際而沒有付諸實踐，經過2次延期開庭也只想到主張強盜傷害未遂。

劇中法官因為季向心在案發5年後自首而判減刑，真實案件中的裁判部也因為被告接到警方聯絡後主動來警局接受調查而裁定減刑。 申律師在書中評價道：「實在是妙招。 」秀妍和英禑也驚呼：「那就是老手的妙招。」



書中提到被告和丈夫曾申請國民參與陪審，但因為小孩無人照顧而在開庭前獨自逃跑。 雖然書中沒有寫明被告自首原因，但網民猜測很可能是因為4年後丈夫刑滿出獄，她認為現在可以把小孩交給丈夫照顧，所以去接受遲來的法律審判。

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