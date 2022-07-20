【第1届青龙系列大奖】《语意错误》朴栖含&朴宰灿双双获人气奖！朴栖含缺席却也发布长文「感谢这样的奇迹」

太感动了~

今年上半年超人气BL剧《语意错误》，两位男主角朴栖含与朴宰灿於昨（19）日韩国第一届青龙系列大赏双双拿下人气奖。

由於朴栖含服役中不克前往，仅朴宰灿上台领奖。从朴宰灿的神情与感言听得出来他内心的激动，他说：「不到一年的时间里发生了很多变化，我还有点反应不过来，透过《语意错误》这部作品拿到人气奖，非常感谢一起获奖但无法前来的栖含哥。」同时感谢《语意错误》导演们、经纪公司东耀娱乐与DKZ成员。



可爱的是，朴宰灿事后才惊觉忘记感谢粉丝「Ari」，急忙发布限时动态表示自己太紧张了，道歉、感谢并搭上哭哭表情。今（20）日也发了贴文：「虽然已经过了一天，但还是没有真实感。非常感谢我们的《语意错误》团队，我会成为总是尽最大努力的朴宰灿！Ari，我爱你们。」



朴栖含悉知获奖后，马上转发了《语意错误》投资平台WATCHA的祝贺限时动态，也写下自行在限时动态写下长文：「不知道该怎么感谢……想不起来要表达感谢的词了……首先恭喜一起又哭又笑且辛苦的宰灿，非常感谢。」

同时感谢「创造奇迹」的《语意错误》导演、制作团队与演员们，还有经纪公司的家人，把身边的工作人员都提及了，连他自己都说要感谢的人「太长了」。文末，他感谢支持他的人们、家人，也祝福大家身体健康，表示会以帅气的样貌回归。



▼经纪公司与WATCHA祝贺贴文



青龙系列人气奖由网友投票选出，再次印证了《语意错误》人气仍在延烧中。朴栖含与朴宰灿其实也双双入围新人奖，只可惜没能拿下，不过从他们表达的感言之中，已能感受他们非常知足惜福。

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