首届青龙系列大奖完整获奖名单！李政宰&金高银成视帝视后，《换乘恋爱》夺最佳综艺奖

第1届青龙系列大奖昨日下午在首尔举办颁奖礼，全炫茂和润娥担任MC，最终赢家是这些！

青龙系列大奖是韩国第一个以原创系列为对象的颁奖礼，本次入围作品是2021年5月1日至2022年4月30日期间播出的55部电视剧及49部综艺节目。 以下为完整获奖名单：

电视剧部门：

最优秀作品赏：《D.P：逃兵追缉令》



最佳男主角：李政宰（鱿鱼游戏）



最佳女主角：金高银（柔美的细胞小将》



最佳男配角：李学周（既然这样就去青瓦台）



最佳女配角：金信禄（地狱公使）



最佳新人男演员：具教焕（D.P：逃兵追缉令）



最佳新人女演员：郑好娟（鱿鱼游戏）



综艺部门：

最优秀作品赏：《换乘恋爱》



最佳男综艺人：姜虎东（新西游记特别篇「春季露营」）



最佳女综艺人：Celeb Five（Celeb Five会议中）



新人男综艺人：KAI（New World： 虚拟货币争霸战）



新人女综艺人：朱玄英（SNL Korea）



TIRTIR人气明星赏：丁海寅（D.P：逃兵追缉令）、韩孝周（Happiness）、姜丹尼尔（警校菜鸟）、李龙真（换乘恋爱）、朴宰灿、朴栖含（语意错误）





恭喜以上获奖作品和获奖人！

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