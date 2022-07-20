《非常律师禹英禑》第二集婚纱滑落的女子夏英！电视剧出道三年作品多多被称「申世景＋林智妍」综合体

ENA人气电视剧《非常律师禹英禑》中透过每集解决一个案件，而找来许多大家或多或少感到熟悉的演员们特别演出。其中第二集「滑落的婚纱」中令人印象最深刻的，莫过於那位在众宾客面前出糗的新娘！她是演员夏英。

从2019年演出第一部电视剧《监狱医生》的演员夏英，在剧中饰演主角南宫珉的妹妹罗以贤，而她的美丽外型一直被大家称为是「申世景＋林智妍」的综合体，陆续也在许多人气电视剧中参与演出，包含了《私生活》《暗行御史》《窥探Mouse》《成为你的夜晚》《现正分手中》等等，由於眉宇之间的气质与五官都非常像申世景，还曾一度被传出有亲戚关系。



夏英的本名是安夏英，毕业於梨花女子大学西洋画学系，长期专攻美术，不过她对於制作电影以及写小说相当感兴趣，对於演戏也产生了好奇心，因此暂停了学业而开启了演戏生涯。虽然最近有传言她是军校女军官出身，不过并未得到证实。夏英的兴趣是绘画、足球与高尔夫运动，身高将近170公分，姣好的外型也让她成为许多广告商的宠儿，拍摄过多种广告。



这一次在《非常律师禹英禑》中她演出了在结婚典礼上踩到自己的婚纱群尾而造成整件婚纱滑落的新娘子，在婚纱滑落前的瞬间她的谜样眼神，加上婚纱滑落后美丽背部露出了一大片佛祖纹身，一下就吸引了观众们的目光。而她在近期作品《现正分手中》也曾演出宋慧乔公司团队中的老么，因为不小心外泄了服装设计图而使公司新款服装上市前即遭到抄袭，紧张得哭著直道歉。



而接下来她也将参与由孙贤周以及张胜祖所主演的《模范刑警2》的演出。

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