《非常律師禹英禑》第二集婚紗滑落的女子夏英！電視劇出道三年作品多多被稱「申世景＋林智妍」綜合體

ENA人氣電視劇《非常律師禹英禑》中透過每集解決一個案件，而找來許多大家或多或少感到熟悉的演員們特別演出。其中第二集「滑落的婚紗」中令人印象最深刻的，莫過於那位在眾賓客面前出糗的新娘！她是演員夏英。

從2019年演出第一部電視劇《監獄醫生》的演員夏英，在劇中飾演主角南宮珉的妹妹羅以賢，而她的美麗外型一直被大家稱為是「申世景＋林智妍」的綜合體，陸續也在許多人氣電視劇中參與演出，包含了《私生活》《暗行御史》《窺探Mouse》《成為你的夜晚》《現正分手中》等等，由於眉宇之間的氣質與五官都非常像申世景，還曾一度被傳出有親戚關係。



夏英的本名是安夏英，畢業於梨花女子大學西洋畫學系，長期專攻美術，不過她對於製作電影以及寫小說相當感興趣，對於演戲也產生了好奇心，因此暫停了學業而開啟了演戲生涯。雖然最近有傳言她是軍校女軍官出身，不過並未得到證實。夏英的興趣是繪畫、足球與高爾夫運動，身高將近170公分，姣好的外型也讓她成為許多廣告商的寵兒，拍攝過多種廣告。



這一次在《非常律師禹英禑》中她演出了在結婚典禮上踩到自己的婚紗群尾而造成整件婚紗滑落的新娘子，在婚紗滑落前的瞬間她的謎樣眼神，加上婚紗滑落後美麗背部露出了一大片佛祖紋身，一下就吸引了觀眾們的目光。而她在近期作品《現正分手中》也曾演出宋慧喬公司團隊中的老么，因為不小心外洩了服裝設計圖而使公司新款服裝上市前即遭到抄襲，緊張得哭著直道歉。



而接下來她也將參與由孫賢周以及張勝祖所主演的《模範刑警2》的演出。

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