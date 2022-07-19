《非常律师禹英禑》这细节太用心！禹英禑吃紫菜饭卷的方向不一样，这还是朴恩斌亲自向导演提议！

在《非常律师禹英禑》中，禹英禑（朴恩斌 饰）只喜欢吃紫菜饭卷，因为可以一眼看清楚有什么样的食材。

每天上班前会到父亲经营的食堂吃，中午也是自带饭卷便当，就连到高级餐厅聚餐时，她也只点紫菜饭卷。



最近，被发现禹英禑吃紫菜饭卷的小细节，在父亲经营的店或是带便当时，她会竖著吃；但在公司、食堂或是董格拉米打工的店时则会横著吃，不知道大家有没有发现呢？



据悉，这是朴恩斌亲自向导演提议增加的细节，在公司或是食堂横著吃的理由是...她想要更好地确认里面的食材，因为在外吃饭时担心自己被不知道的食材吓到，所以想要更仔细地确认。而在父亲的店里禹英禑却放心地竖著吃，虽然这样无法确认里面的食材，但是因爲相信父亲，所以可以毫无警戒地吃。虽然是细微的差异，但是是展现禹英禑和父亲关系的细节，对她来父亲是她最放心、最能相信的存在。



这也在网路上引发热烈讨论，网友们更纷纷表示：「朴恩斌的细节演技真是疯了...」、「这部电视剧讲述了很多之前不知道的事情，学到了很有意义的东西」、「后来才知道英禑用另一种方式去爱父亲，朴恩斌演员表现出了这种感情，所以觉得更加可爱」、「哇...这样的意义，如果英禑父亲知道这件事就好了」、「怎么会有这种细节，真让人惊讶」等等。

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