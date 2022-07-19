[提及剧情]电影《分手的决心》各国效应延烧！名台词引发热烈讨论

[提及剧情]电影《分手的决心》目前正陆续在各国上映中，而看过的观众们也纷纷开始讨论片中剧情细节，朴赞郁导演的细心安排以及汤唯努力以韩文呈现的台词，呈现出本片中两人的难分难舍，令人相当难忘。

#「我就那么好欺负吗？」「我有那么坏吗？」

预告中可看见瑞莱（汤唯饰）与海俊（朴海日饰）在海边的对话，片中刑警海俊在侦办完瑞莱老公的坠崖案件后离开了釜山，两人却在另一地点梨浦相遇，偏偏海俊侦办的事件主角又是瑞莱。海俊觉得她是刻意的，所以问：「我就那么好欺负吗？」，瑞莱则是说出了跟她平时看的连续剧中女主角的相同台词：「我有那么坏吗？」令人印象深刻



#「别那样说我们的事。」「我们的什么事？」

瑞莱与海俊情愫渐生的过程中，刑警的直觉仍在，海俊发现了许多案件的疑点而自行调查后开始对瑞莱起疑，觉得自己在这段时间失去了刑警的自尊，濒临崩溃边缘。瑞莱却显得平静，温柔又魅惑地说：「别那样说我们的事。」隐含著这段时间两人未曾明确说出口的心意，让海俊惊讶回应：「我们的什么事？」



#「在韩国，会因为喜欢的对象结婚了，就中断了对他的喜欢吗？」

瑞莱在片中的设定就是韩语不太好的中国人，海俊除了体谅她被家暴并丧夫的心情，还担心她听不懂韩语而用非常简单的字句来表达，甚至海俊的家中还出现了学习中文的书籍。甚至他还与瑞莱分享自己正在追捕的案件。案件主角洪山伍对一名女子死心塌地，海俊强调「但她已经嫁人了」。瑞莱却问：「在韩国，会因为喜欢的对象结婚了，就中断了对他的喜欢吗？」，同时也暗示自己虽知道海俊已婚的身份，仍然不影响内心对他的感觉。



#「有些人的悲伤像波涛般袭来，有些人的悲伤像墨汁在水中渐渐扩散开来。」

由於需调查瑞莱老公的死因，同时也需知道瑞莱的日常，海俊与搭档共同跟监。不过即便刚刚经历丧夫之痛，瑞莱却一日都没休息而照常工作，照顾独居老人。海俊为解读她的平静情绪，便向搭档说明每个人的悲伤程度不一，表现在其外的方式自然也很不一样。



#「也许，我想成为你的未结悬案。」

瑞莱与海俊在分别后再度相见，瑞莱来到此地的原因不仅仅是为了见到海俊一面，而是心疼海俊的「崩溃」。希望他从案件中再度找回刑警的威风自信，於是带来了关键证据希望海俊重启调查。「也许，我想成为你的未结悬案。」因为海俊会将未结悬案的照片贴在自己的卧室墙上，瑞莱希望他每天望著她的照片度过夜晚。



#「当你说爱我的瞬间，你的爱就结束了，当你的爱结束的瞬间，我的爱就开始了。」

这段话成为瑞莱最浪漫的告白，也更加清楚说明了剧中情感的暧昧流动。在与海俊分开的时间里，瑞莱反覆听著自己曾录下的海俊说的话，她解读那是海俊在说爱她、最在乎她的一段时间，也是她舍不得丢弃那支手机的原因。她在片中透过电话向海俊说出这段话，但海俊当时要求翻译为韩文却未能如愿，最终他是否懂得瑞莱的心情呢？



#「终於」「单一的」

瑞莱从登场后常常强调并表现出自己韩语能力不足，不过所使用的单字包含了「终於（마침내）」与「单一的（단일한）」令剧中的海俊以及懂韩文的观众们都感到印象深刻，与一般韩国口语用法有些微的不同，甚至蕴含更深的意思。



#「分手的决心」

常常被问到为何取名《分手的决心》，朴赞郁导演也有一番解释。《分手的决心》韩语片名中的「分手」用的是未来式，表达「要分手的决心」，而决心在韩文中常与失败连用，表示这件事情并未成功的意味，因此导演表达的是，剧中的瑞莱与海俊两人虽然都下定了决心分手，但在内心终究未能完全的放下。《分手的决心》已於7月15日全台热映中。



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