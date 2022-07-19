倒数3天！《IN THE SOOP：友情旅行》最新预告：BTS V 流下眼泪，让哥哥们超慌张：「泰亨啊你在哭吗？」

倒数3天！《IN THE SOOP：友情旅行》最新预告：BTS V 流下眼泪，让哥哥们超慌张：「泰亨啊你在哭吗？」

综艺   2022年7月19日   星期二14:32   Yuan  

（封面图源：YouTube@Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아截图、 Disney+《IN THE SOOP：友情旅行》）

今日（19日）公开朴叙俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植、BTS V 等演艺圈代表好友聚在一起的《IN THE SOOP：友情旅行》第三版预告。

（图源： Disney+《IN THE SOOP：友情旅行》海报）

去旅行之前，5人聚在一起朋友虽然有些不知所措，但掩饰不住兴奋的心情。朴叙俊笑著说：「是怎么变成现在这样子的情况呢？」崔宇植还很慌张说自己没有刮胡子（笑）！Peakboy：「这个事实决定的吧？」V：「想著那就试一下才（开始）的。」原来这次旅行是 V 策划的，他也告诉哥哥们：「交给我就行了。」
（图源：YouTube@Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아截图）

不过惊慌也是暂时的，5人开始说著旅行中想做的事情，包含钓鱼、火懵（불멍，看著篝火发呆）、冰上滑冰、泡温泉等，预告了今后通过《IN THE SOOP：友情旅行》展现的各种小插曲，好朋友聚在一起一起真的无时无刻都充满笑声啊！
（图源：YouTube@Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아截图）

之后，他们在篝火前开始聊著天，Peakboy：「但是...其实我第一次说这些。」崔宇植：「说实话当时真的很羡慕。」V 也说：「跟你们在一起时，我好像会很放送。」在睡觉前，V 流下眼泪的样子被捕捉到，哥哥们一直询问：「泰亨啊你在哭吗？泰亨你哭了？怎么了...为什么哭了？」让人好奇啊！
（图源：YouTube@Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아截图）

而《IN THE SOOP：友情旅行》总共有4集，将在7月22日晚上9点在 JTBC 首播，会在 Disney+ 上线。

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