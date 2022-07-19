《非常律師禹英禑》這細節太用心！禹英禑吃紫菜飯捲的方向不一樣，這還是朴恩斌親自向導演提議！

在《非常律師禹英禑》中，禹英禑（朴恩斌 飾）只喜歡吃紫菜飯捲，因為可以一眼看清楚有什麼樣的食材。

每天上班前會到父親經營的食堂吃，中午也是自帶飯卷便當，就連到高級餐廳聚餐時，她也只點紫菜飯捲。



最近，被發現禹英禑吃紫菜飯捲的小細節，在父親經營的店或是帶便當時，她會豎著吃；但在公司、食堂或是董格拉米打工的店時則會橫著吃，不知道大家有沒有發現呢？



據悉，這是朴恩斌親自向導演提議增加的細節，在公司或是食堂橫著吃的理由是...她想要更好地確認裡面的食材，因為在外吃飯時擔心自己被不知道的食材嚇到，所以想要更仔細地確認。而在父親的店裡禹英禑卻放心地豎著吃，雖然這樣無法確認裡面的食材，但是因爲相信父親，所以可以毫無警戒地吃。雖然是細微的差異，但是是展現禹英禑和父親關係的細節，對她來父親是她最放心、最能相信的存在。



這也在網路上引發熱烈討論，網友們更紛紛表示：「朴恩斌的細節演技真是瘋了...」、「這部電視劇講述了很多之前不知道的事情，學到了很有意義的東西」、「後來才知道英禑用另一種方式去愛父親，朴恩斌演員表現出了這種感情，所以覺得更加可愛」、「哇...這樣的意義，如果英禑父親知道這件事就好了」、「怎麼會有這種細節，真讓人驚訝」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞