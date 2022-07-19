《说出你的愿望》下月开播！池昌旭＆秀英将於7/27携手「黄Viu」举行独家线上见面会

由「韩剧男神」池昌旭、「长腿女神」崔秀英伙拍「实力绿叶」成东镒主演的全新治愈韩剧《说出你的愿望》将於8月10日强势登场！大家期待吗？

剧集不但会於16个Viu地区独家播放，两位主演更首度携手「黄Viu」四大市场举行独家线上见面会「Viu Chit Chat」为剧集造势，让剧迷（Viu-ers）可以打破地域界限，以第一视觉近距离接触池昌旭和崔秀英，开创本地先河！

从荷兰某基金会旨在实现癌末患者最后心愿的真实事件为发想，感人韩剧《说出你的愿望》以「治愈」为题材，讲述对於人生没有希望的尹侨莱（池昌旭饰）为履行社会服务令而走进临终关怀医院服务，因而结识了性格开朗的护士徐妍珠（秀英饰）和热血志工班长姜泰植（成东镒饰）；经历一次又一次的深刻接触、聆听过无数病患的临终遗愿，也因此改变了侨莱对於生命的看法，从而获得再次活著的勇气。



为答谢用户长期支持，香港「黄Viu煲剧平台」将携手马来西亚、泰国和印尼市场盛大呈献四地联乘的「Viu Chit Chat」《说出你的愿望》独家线上见面会，被选中的1000名幸运儿可於7月27日参加直播活动，届时更有机会与池昌旭和崔秀英进行即时互动，机会千载难得！「黄Viu」免费及付费用户均可於7月20日前报名参加，详情已在黄Viu Facebook公布！



Viu Original全新治愈韩剧《说出你的愿望》将於8月10日首播、逢星期三、四在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴最新进度；亦可於「黄Viu煲剧平台」一并收看《为何是吴秀才？》、《Miracle》、《魔咒的恋人》和《魔女还活著》，一网打尽大热韩剧。



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