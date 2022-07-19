【有片】BLACKPINK Jennie以演员身份正式出道！《The Idol》官方宣传片公开，和Johnny Depp女儿同框

女团BLACKPINK成员Jennie出道6年，作为演员正式出道。

7月18日，HBO官方YouTube频道公开了《The Idol》的预告片。 《The Idol》是HBO将於年内播出的全新电视剧，由加拿大出身的歌手The Weeknd制作，本次公开的预告片也是该剧的官方预告，该剧以人气POP爱豆所处的世界为大背景，讲述了关於这个世界的故事，Jennie作为配角亮相，饰演了站在好莱坞影星Johnny Depp女儿Lily Rose Depp身边的舞者。 预告片里的Jennie戏份不多，不过扮演舞者也算她是本色出演，即使是镜头一撒而过，也存在感十足，爱豆范炸裂。



去年，Jennie和The Weeknd一起吃晚饭时就被记者拍到过，全网都在讨论Jennie是否要进军影视剧圈，又会是怎样的作品找到她来演。通过预告片，粉丝和网友们终於可以一睹为快了！



此外，Jennie所属的BLACKPINK已经确定8月以完整体回归，YG娱乐也透露新专辑的录制已经进入尾声，成员们将在7月进行MV的拍摄，8月正式回归舞台。

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