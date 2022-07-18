【分集剧情】《还魂》最高收视率！张煜钻研无字心书、无德被下人考试难倒，「作弊三人组」出手相助！（ep.10）

tvN奇幻新剧《还魂》讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，第10集收视率上升到7%，位居全国有线台和综合编成台同时间段第一。

*以下内容包含第10集关键剧情！



张煜破解无字心书

朴进并没打算教张煜法术，只想把他关在松林而已，所以布置了超出能力的的任务：读懂徐经大师留下的无字《心书》。 张煜才不会乖乖受困，偷偷跑回家放松，等了一下午终於跟无德见到面。 贇钰帮他打掩护，也在书房等了他一个下午。

李先生透露说这本书是徐经写给盲眼爱人陈雪兰的情书，张煜在他的点拨下顺利看到书中文字，一天就完成了普通术士要耗费一年的功课。



无德被考试难倒，作弊三人组倾情相助！

无德告诉张煜她会参加松林的招募考试，帅气约定在各自的位置好好努力。 但...... 考题真的太难了！徐律、当具和世子不约而同找来试卷，三人一起进行脑力激荡，做出了满分答卷偷偷交给无德。 最后是考验体力的一关，无德拼尽最后一丝力气终於合格，但越过终点线就晕倒在地。



张煜看懂无德那封「纸包石头信」的意思是「无论如何都要去见你」，对她回信说：「我也很想你。 」无德惊觉自己丢出去的原来是情书，也许她自己还没懂自己的心意，张煜却已经懂了。



徐律无法传达的心意

徐律以伞为藉口找无德见面，提起断响谷的朋友，兜著圈子表示他还记得落寿。 落寿认为徐经的情书没能把心意传达给对方、十分愚蠢，而现在的徐律对无德似乎也是如此T^T



陈武抓走小骗子

小骗子被之前坑过的人抓住，幸得徐律解救，但高兴没多久又被陈武的人误以为是盲女而抓走。 陈武之前说要造出假的复妍，现在已经摆了几个大水缸在地下室，其中一个水缸里就装著昏迷的小骗子。



下集预告（还是下周预告？ ）里，张煜不断对无德进行直球告白：「睁开眼就想你，我中毒了！」但徐律和世子似乎也加入争夺无德芳心的行列，剧情越来越精彩啦！



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