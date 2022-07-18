《第一届青龙系列大奖》颁奖嘉宾与表演名单华丽公开！张东健出道30年首度担任颁奖人

《第一届青龙系列大奖》将於7月19日於仁川Paradise City Chroma揭开华丽的序幕，其中受邀的颁奖者与演出歌手们阵容相当精彩，出席名单已让观众们相当期待。

颁奖典礼除了大家相当关注的奖落谁家之外，当日颁奖与演出嘉宾也将成为观众们收看的另一乐趣。特别是今年第一次举办的青龙系列大奖，会有哪些明星共襄盛举，也造成观众之间的话题讨论。《第一届青龙系列大奖》包含了去年一整年，在串流平台上受到广大观众们喜爱的韩国节目中出现的明星们将齐聚一堂，典礼主持人全玄茂与润娥，红毯主持人Jae Jae也是观众们相当喜爱的阵容。



出席担任颁奖与演出的来宾们包含了姜镐童、Gummy、金永大、卢正义、文素利、朴炯植、雪炫、张东健、SHINee Key、黄旼炫、惠利、HYNN等（依韩文首字母排列）。张东健将为电视剧部门颁发最优秀作品奖，姜镐童则是颁发综艺部门最优秀作品奖。尤其这更是今年出道30周年的演员张东健第一次担任颁奖人，以往虽多次受到各大颁奖典礼的邀约，张东健总因为担心公平性而婉拒，今年是他首度接下颁奖任务，也迎来出道30周年，别具意义。



文素利与李世荣预计将共同为大家颁发电视剧部门最优秀男女主角奖，女女组合将带给观众们不同的合作默契。去年各自以电影《三姊妹》以及电视剧《衣袖红镶边》获得众多奖项肯定的文素利与李世荣，将再度吸引观众们的目光。各自忙於新作品并相当活跃的朴炯植以及雪炫，也即将搭配颁发电视剧部门最佳男女配角奖，Key与惠利则是将颁发综艺部门的最佳男女综艺人奖，再度展现《惊人的星期六》中的绝佳默契。



戏剧新人黄旼炫、金永大与卢正义，预计分别颁发电视剧部门最佳男女新人奖，与综艺部门最佳男女新人奖。而OST女王Gummy以及次世代抒情歌手HYNN朴慧媛也将为大家带来感动的歌声，分别带来电视剧《德鲁纳酒店》OST歌曲以及节目《玩什么好呢》中的「像灌溉凋谢的花朵一样」，为典礼增添感动。



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