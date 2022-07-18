《非常律师禹英禑》导演对观众们表达感谢！还透露后半部剧情看点：禹英禑＆李浚浩约会、父亲隐藏的故事

《非常律师禹英禑》14日结束最后一次拍摄拍摄，而刘仁植导演也向观众表达自己的谢意，也谈到接下来的看点。

刘仁植导演表示：「因为出乎意料的反响，感到晕头晕脑。对我们准备朴素的故事产生如此大的共鸣，非常感谢。本来想让喜欢（这种剧）的人来到这里，建造休息的花田就好了，但瞬间觉得遍地都是花，我想观众们心底的花田可能比我们想象的要宽广和肥沃。」包括自闭症患者在内的少数人的感性，对善良故事的渴望，比起制作电视剧的人们所持有的成见，这部剧可能已经深深扎根在大众心中，这也是一件令人高兴的事情。」





而《非常律师禹英禑》现在的故事进行到中间，本周（20~21日）播出第7～8集，将正式进入后半部。对第7集以后的看点，导演说：「今后英禑也会面临很多任务，在解决它们的过程中，有时会遇到人生大山般的存在，有时会经历爱情的喜悦和悲伤。但就像往常一样，会勇敢地站在问题面前，并寻找『优秀的律师是什么？』这个没有正确答案的问题，希望大家能为英禑加油。」



他还补充说：「英禑和浚浩奇特的约会、汪洋律师事务所家人们各自的成长期、父亲隐藏的故事、董格拉米教英禑莫名其妙的妙招都非常有趣。还有到现在还没有登场的新鲸鱼们也会到处惊喜登场，希望大家能高兴地迎接，希望大家能喜爱到最后。」



而《非常律师禹英禑》讲述智商高但社商(SQ)低，患有自闭症类群障碍症的「禹英禑」作为律师成长过程的电视剧。目前播至第6集全国收视为9.5％、首都圈收视为10.3％，已创下 ENA 频道开播以来的最高收视，期待之后再创新高啊～

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