2022上半年最火CP就是他们！ 从《我的出走日记》到《语意错误》，每一对都有不可替代的魅力

（封面图源：，Twitter@SBSNOW）
2022年转眼已经过半，这6个月里出现了很多让人印象深刻的韩剧，其中大家最喜欢的CP是哪几对呢？
这半年韩剧的类型越来越多样，从转世情人《不可杀》到阴间使者《还有明天》，从校园暧昧《那年，我们的夏天》到办公室恋情《社内相亲》《柔美的细胞小将》，既有现代病毒《僵尸校园》也有古装奇幻《还魂》，还有给无数剧迷带去心灵疗愈的《我的出走日记》《二十五，二十一》， 以及带动BL作品流行的《语意错误》。
一起来回顾上半年最具话题度的人气CP们吧：
1. 《那年，我们的夏天》雄延秀
（图源：Twitter@SBSNOW）
2. 《社内相亲》泰武夏莉
（图源：Twitter@SBSNOW）
3. 《僵尸校园》秀赫南拉
（图源：Netflix@《僵尸校园》截图）
4. 《二十五，二十一》易辰希度
（图源：Twitter@CJnDrama）
5. 《还有明天》恋中佶
（图源：Netflix@《还有明天》截图）
6. 《僵尸校园》青山温召
（图源：Netflix@《僵尸校园》剧照）
7. 《不可杀》活可杀（端活）权可杀（闵相沄）
（图源：YouTube@ tvN drama截图）
8. 《社内相亲》成勋映书
（图源：Twitter@SBSNOW）
9. 《非常律师禹英禑》英禑浚浩
（图源：Netflix@《非常律师禹英禑》截图）
10. 《我的出走日记》美贞具氏
（图源：JTBC《我的出走日记》剧照）
11. 《还魂》张煜无德
（图源：FB@tvNDrama）
12. 《不可杀》端活端率
（图源：FB@tvNDrama）
13. 《Again My Life》熙宇熙雅
（图源：SBS《Again My Life》官网）
14. 《柔美的细胞小将2》柔美八笔
（图源：IG@tving.official）
15. 《Link：尽情吃，用力爱》继勋多贤
（图源：FB@tvNDrama）
16. 《语意错误》宰英尚宇
（图源：Twitter@watcha_kr）
17. 《气象厅的人们》夏京时雨
（图源：JTBC《气象厅的人们》官网）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻