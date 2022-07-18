2022上半年最火CP就是他们！ 从《我的出走日记》到《语意错误》，每一对都有不可替代的魅力

2022年转眼已经过半，这6个月里出现了很多让人印象深刻的韩剧，其中大家最喜欢的CP是哪几对呢？

这半年韩剧的类型越来越多样，从转世情人《不可杀》到阴间使者《还有明天》，从校园暧昧《那年，我们的夏天》到办公室恋情《社内相亲》《柔美的细胞小将》，既有现代病毒《僵尸校园》也有古装奇幻《还魂》，还有给无数剧迷带去心灵疗愈的《我的出走日记》《二十五，二十一》， 以及带动BL作品流行的《语意错误》。

一起来回顾上半年最具话题度的人气CP们吧：

1. 《那年，我们的夏天》雄延秀



2. 《社内相亲》泰武夏莉



3. 《僵尸校园》秀赫南拉



4. 《二十五，二十一》易辰希度



5. 《还有明天》恋中佶



6. 《僵尸校园》青山温召



7. 《不可杀》活可杀（端活）权可杀（闵相沄）



8. 《社内相亲》成勋映书



9. 《非常律师禹英禑》英禑浚浩



10. 《我的出走日记》美贞具氏



11. 《还魂》张煜无德



12. 《不可杀》端活端率



13. 《Again My Life》熙宇熙雅



14. 《柔美的细胞小将2》柔美八笔



15. 《Link：尽情吃，用力爱》继勋多贤



16. 《语意错误》宰英尚宇



17. 《气象厅的人们》夏京时雨



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