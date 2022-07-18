追星的成功范本！(G)I-DLE雨琦去看Super Junior演唱会，被偶像点名＋偶像还跳了自己的歌！

Super Junior 在7月15日至17日在首尔举行第九次世界巡回演唱会《Super Show 9 : Road》。

而 (G)I-DLE 的成员雨琦曾多次公开表示自己是 Super Junior 的粉丝。昨日（17日）雨琦也到现场看演唱会，演唱会上她被 Super Junior 点名，银赫先跳了《TOMBOY》，雨琦也跳了《TOMBOY》回应。

之后，雨琦也在后台和 Super Junior 合照，她也在 IG 更新照片并写下：「今天很荣幸地去了SUPER SHOW～～在演唱会上还叫了我的名字，真的很感动 ㅠㅠㅠㅠ 我是一个看著 SUPER SHOW 时梦想成为歌手的人，不久前我们 (G)I-DLE 也开了演唱会...一直作为粉丝在台下看著的雨琦也成为了歌手，而且还能站在舞台上，真是太神奇了...我是看著 Super Junior 前辈们成为歌手的，今天前辈们的演唱会上却叫了我的名字，这真的像梦一样。想了很多，真的会更加努力，像 Super Junior 前辈们一样，在舞台上长久地站立，想和成员们长久地走下去。帮助我实现自己的梦想，而且今天也实现了我的梦想，以后会更加努力的，我会成为前辈们值得骄傲的后辈！！」

这也让网友纷纷表示：「雨琦真的是 SJ 的忠实粉丝」、「梦想成真，作爲歌手来到演唱会，感触很深吧」、「祝贺雨琦实现愿望」、「雨琦追星成功了」、「顺利完成世界巡演，成爲世界明星吧」等等。而 (G)I-DLE 在3月发行的《TOMBOY》至今仍在音源榜上位，6月也在首尔举行首场演唱会，接下来将展开世界巡回。



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