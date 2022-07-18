[分集剧情]《为何是吴秀才？》惊人内幕连环爆！徐玄振握关键证据下周最后反击！（EP13－14）

[有雷]《为何是吴秀才？》下周即将进入最终回，除了金东九事件以外竟还有令徐玄振更加震惊的事实，原来自己当年并非流产而是被抢走了女儿。除了10年前金东九事件的真相即将揭开，在剧情最初发生的朴素英坠楼事件，将成为击败TK崔会长的关键。

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《为何是吴秀才？》吴秀才（徐玄振饰）透过电话知道公灿（黄寅烨饰）对於当年她因家人被威胁而抛弃了这场官司，一点都不责怪并能理解她，伤心之余吴秀才决定先发制人，与同学们一起搜集各方证据也组成网军，并且陆续透过媒体公开韩秀生技会长与李仁洙候选人的负面消息，让各方忙得焦头烂额，另外考量到公灿的人身安全，也直接公开了公灿的真实身份就当年的金东九，以免他遭受不测。



公灿以及法学院院长白珍基（金昌完饰）合作，在院长退休的场合展现一场模拟法庭，所示范的案件与金东九事件极为相似，甚至还请来TK崔泰国（许峻豪饰）会长特别莅临指导，想藉此唤起他的记忆，但崔泰国将自己的行为再度合理化。对於复仇，白珍基仍没有把握，反观吴秀才却已铁了心并立即开始战斗。TK崔泰国会长知道了吴秀才决心揭开10年前金东九事件的始末，不惜对她说了震撼性的真相，也就是当年她在美国并没有流产，目前正要离婚的崔周菀与丞妍所抚养的女儿在喜，就是秀才当年所生下的孩子。



吴秀才在第一时间虽震惊但仍想亲自确认，同时仍继续让媒体报导更多负面消息攻击这三巨头。三位会长与候选人都叫来了自己的儿子，并且表示对於10年前曾在夜店迷昏一位女子，及杀害目击者全娜恩，对此事件一定要抵死不认帐。吴秀才写了一份合约，除了要求之前所提的700亿元外，还包含自己亲生女儿的抚养事宜，以及自己必须挂名TK代表律师等，要求崔泰国立即签约。崔泰国自然不可能马上答应，但吴秀才却拿出了关键证据，也就是在剧情一开始的坠楼事件，带著身孕死亡的朴素英究竟怀著谁的孩子？答案就是崔泰国会长。



丞妍也听说了秀才就是在喜生母，贴心地制造机会让两人独处。但某晚间在喜离奇失踪，虽然由秀才寻获了她，她却在随后发生了交通意外而身亡，令秀才与丞妍都相当崩溃……



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