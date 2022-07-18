[分集劇情]《為何是吳秀才？》驚人內幕連環爆！徐玄振握關鍵證據下週最後反擊！（EP13－14）

[有雷]《為何是吳秀才？》下週即將進入最終回，除了金東九事件以外竟還有令徐玄振更加震驚的事實，原來自己當年並非流產而是被搶走了女兒。除了10年前金東九事件的真相即將揭開，在劇情最初發生的朴素英墜樓事件，將成為擊敗TK崔會長的關鍵。

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《為何是吳秀才？》吳秀才（徐玄振飾）透過電話知道公燦（黃寅燁飾）對於當年她因家人被威脅而拋棄了這場官司，一點都不責怪並能理解她，傷心之餘吳秀才決定先發制人，與同學們一起蒐集各方證據也組成網軍，並且陸續透過媒體公開韓秀生技會長與李仁洙候選人的負面消息，讓各方忙得焦頭爛額，另外考量到公燦的人身安全，也直接公開了公燦的真實身份就當年的金東九，以免他遭受不測。



公燦以及法學院院長白珍基（金昌完飾）合作，在院長退休的場合展現一場模擬法庭，所示範的案件與金東九事件極為相似，甚至還請來TK崔泰國（許峻豪飾）會長特別蒞臨指導，想藉此喚起他的記憶，但崔泰國將自己的行為再度合理化。對於復仇，白珍基仍沒有把握，反觀吳秀才卻已鐵了心並立即開始戰鬥。TK崔泰國會長知道了吳秀才決心揭開10年前金東九事件的始末，不惜對她說了震撼性的真相，也就是當年她在美國並沒有流產，目前正要離婚的崔周菀與丞妍所撫養的女兒在喜，就是秀才當年所生下的孩子。



吳秀才在第一時間雖震驚但仍想親自確認，同時仍繼續讓媒體報導更多負面消息攻擊這三巨頭。三位會長與候選人都叫來了自己的兒子，並且表示對於10年前曾在夜店迷昏一位女子，及殺害目擊者全娜恩，對此事件一定要抵死不認帳。吳秀才寫了一份合約，除了要求之前所提的700億元外，還包含自己親生女兒的撫養事宜，以及自己必須掛名TK代表律師等，要求崔泰國立即簽約。崔泰國自然不可能馬上答應，但吳秀才卻拿出了關鍵證據，也就是在劇情一開始的墜樓事件，帶著身孕死亡的朴素英究竟懷著誰的孩子？答案就是崔泰國會長。



丞妍也聽說了秀才就是在喜生母，貼心地製造機會讓兩人獨處。但某晚間在喜離奇失蹤，雖然由秀才尋獲了她，她卻在隨後發生了交通意外而身亡，令秀才與丞妍都相當崩潰……



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