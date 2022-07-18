《柔美的细胞小将2》金高银&朴珍荣复合的恋爱是宇宙最难谈！安普贤再度回归沦为工具人～EP.11-12

这次是真的猜不透第二季的结局会如何了，本周五将迎来EP.14大结局，我的心依旧忐忑不安啊。（朴珍荣的眼泪攻势简直无敌！）

TVING 人气漫改剧《柔美的细胞小将2》上周五播出的 EP.11-12 中，恢复单身的柔美（金高银 饰）不只作家事业如日中天，还有两位前任都忘不了她，生活因此有了交集，虽然表面上看起来是爱情事业两得意，却也让她陷入了更深沉的苦恼之中。



▼柔美&八笔在咖啡店重逢，八笔：「我很想你。」柔美：「我从来没有想过你。」八笔：「你撒谎。」虽然柔美想拒绝他，八笔却狠狠地动摇著她的心，最终柔美卸下心防、大哭在八笔怀中，两人再度复合了。



正当具雄（安普贤 饰）想要重新追回柔美（金高银 饰）时，八笔（朴珍荣 饰）则早一步和柔美复合成功，具雄希望两人还可以是朋友偶尔约见面，但被柔美郑重拒绝表示怕男友会误会，坚守了自身恋爱的原则。



随后具雄一失神，不小心被车门碰撞导致手骨折，柔美送他到医院短暂离开时，拿著柔美无意间遗落手机的具雄，与前来医院找柔美的八笔相遇了，两人的对话本来算是礼尚往来，但具雄话中带刺的说话方式，激怒了口才跟眼力极好的八笔，两人因此展开口舌之战，最终因柔美即时出现瞬间熄灭了这场战火。



＊延伸阅读→《柔美的细胞小将2》当两位前任相遇交战！具雄(安普贤)VS八笔(朴珍荣)双方火力全开差一点两败俱伤



虽然柔美彻底的划清界线，让具雄相当难过&看起来没有任何机会，但柔美与芭比复合后的恋爱也是困难重重，刚开始约会时，八笔在柔美的眼中变成了纸片人，两人经常太在意对方的看法而有了隔阂，种种迹象都展现出了两人的默契不在。



EP.12 的最后，柔美认为去国外出差的八笔太冷漠，八笔生日当天却意外出现在路边，追回八笔家生怕看到他出轨的画面，结果真相是因为八笔出了车祸受伤却没告诉柔美，怕她担心、怕耽误她的工作、更怕她后悔了两人的复合。



▼八笔：「我真的好怕你后悔跟我复合了。」柔美：「谁后悔了！是你才后悔了吧，我更害怕是你后悔了。」两人痛哭互诉近期心事后抱在一起热吻。



八笔：「柔美啊，我们结婚好吗？我们…结婚吧！」突如其来的求婚戏码，柔美会如何回应呢？（看表情似乎不太妙，本周五就要结局啦！！！）



PS1：朴珍荣（八笔）的眼泪攻势太强大了…。

PS2：老公是谁不重要了，重要的是柔美一定要幸福！

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