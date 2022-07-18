【有片】aespa回归舞台GISELLE频失误，韩网吐槽：多练练吧

连粉丝都震惊了，能不能练熟了再上台？

aespa从出道到现在一直被各种吐槽动作划水、态度不端正，这次回归依旧被网友们抓到了漏洞。 aespa日前携第二张迷你专辑《Girls》回归，并亮相Mnet音乐节目《M Countdown》，演绎了同名主打歌曲《Girls》。

然而成员GISELLE的表现让不少粉丝和观众不满，在歌曲进入副歌部份时，GISELLE的动作明显有错误，虽然很快她就调整好了状态重新投入，但因为和其他成员形成了强烈的对比，还是被眼尖的观众发现。



GISELLE的失误并未到此为止，爱豆舞台追求「刀群舞」，讲究动作整齐划一，成员们的舞姿应该协调整齐，但GISELLE出现了掉拍的情况，打破了团舞的流畅。还有网友和粉丝吐槽，比起队友Karina、Winter和宁宁等人，GISELLE的动作力度没那么强，显得很柔弱。

节目播出后引来了大批粉丝和网友的讨论，众人纷纷留言称：「多练练再上台吧」、「看的途中一直注意到GISELLE」、「是不是因为太忙了，都没时间练习？」 、「GISELLE看上去状态不好，大家不要太苛求她了」等。

此外，aespa的新专辑《Girls》首周销量为142万6487张，刷新了历代女团首周专辑销量第一的新纪录。

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