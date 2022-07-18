「最强绿叶」姜其永迎来人生角色！《非常律师禹英禑》「爹系上司」郑明锡大圈好感，现实生活也让人羡慕

《非常律师禹英禑》太让人上头了，连配角都那么完美！

该剧自开播以来收视率就节节攀高，刷新了有线台收视率纪录，女主角朴恩斌被赞史上最可爱人设，身为剧里的团宠，身边的家人、朋友、同事对她处处贴心，尤其是男一号李俊浩（姜泰伍 饰）和男二号郑明锡（姜其永 饰），让观众们在暖男护花使者和爹系上司之间无限拉扯。

郑明锡的扮演者就是被称为「最强绿叶」的姜其永，嘴硬心软，稳重又不失幽默还超级护短，看到英禑打赢了官司会露出欣慰的笑容，他是英禑律师之路上的护航者。 姜其永机智有趣的表演也引发了广大观众们的热议。



1983年出生的姜其永在2014年通过《高校处事王》涉足影视剧圈，以30多岁「高龄」饰演高中生却毫无违和感，丝滑顺畅的演技当时就让人眼前一亮。 接著陆续出演了《哦，我的鬼神君》、《六龙飞天》、《回来吧，大叔》、《打架吧，鬼神》、《W两个世界》、《举重妖精金福珠》、《隧道》、《当你沉睡时》、《金秘书为何那样》等热门韩剧，每一个角色都有血有肉，立体生动。 尤其是《举重妖精金福珠》中福珠舅舅和《金秘书为何那样》社长兼男主好友朴佑植最给观众留下了深刻的印象。 而这次出演的「郑明锡律师」更是让众人深陷在他的魅力之中，成为姜其永的人生角色！



不过喜欢姜其永的迷妹们要「失恋」了，因为他已经名草有主，2019年就和小3岁圈外女友结婚了，官宣时表示「我已经摆脱世上的束缚，承诺成为一个女人永远的跟班」，心甘情愿为爱变小跟班，这是多少女生渴望的爱情啊。 2021年两人的宝贝儿子出生，不管是事业还是人生姜其永都迎来了小高潮。近几日，韩网不断爆出姜其永真实的家，绝对是豪宅水平，他才是现实生活里的霸总吧！！！



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