【分集剧情】《还魂》张煜如愿进入松林！夜里呼唤无德的名字，却靠在另一个女人肩头…！（ep.9）

tvN奇幻新剧《还魂》讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，第9集张煜开心庆祝获得术士身份，但没想到代价是不能和无德见面！

*以下内容包含第9集关键剧情！



复妍与冰石的秘密

复妍虽然眼盲却对水气十分敏锐，能感知到一般人看不到的东西。 10年前，陈武依靠复妍的力量找到冰石，为独占冰石而将瘦弱的复妍推入水中。 陈湖警多年寻找复妍无果，陈武打算造一个假冒的复妍，以此控制陈家。

一个女孩从从沙里村搭船来京城，自称是找朋友无德。 她眼睛上蒙著绣有陈家纹章的布条，那正是多年前陈湖警为复妍所制作。 根据目前的资讯，「复妍=无德」这件事基本可以确定了！



张煜被许琰孙女看中

张煜追杀还魂人时救下的女子正是许琰孙女许贇钰，但二人是女有心、男无意。 当具请大家喝酒庆祝张煜被松林接纳，张煜喝到不省人事被送到许琰这里，许琰却拜托贇钰照顾他。 夜里张煜呼唤无德，迷迷糊糊靠在了贇钰肩头。

张煜被要求闭关修习、不得离开精进阁，而无德作为下人却不能随主人进入松林。 张煜想让朴进破例允许无德进来，但为了避免他起疑，最终作罢。



徐律失去方向

徐律已知道无德就是落寿，对自己脱离常轨的感情和行动感到迷茫。 徐律问无德：「我会走向何方？ 」无德说：「你只要看著我，跟著我走就好。 」无意的回答却令徐律再次心动。



雨夜，徐律特地给无德送伞、想送她回家。 但无德心中只有少爷，徐律只好默默看著她走远的背影。



落寿不愿与少爷分离

落寿无心谈情，只想找回功力向陈武报仇。 与张煜多日未见，落寿担心张煜要丢弃她这个师父，直到不知情的金道主安慰她：张煜已经有意中人，那个人是无依无靠的鸟蛋。 落寿瞬间明白，张煜的意中人正是自己。



中年CP遭遇危机

朴进和金道主为感情话题争吵不休：金道主认为必须明确告白才能给对方信心，朴进则认为不必讲明、只要行动到位即可。 金道主生闷气，一不留神把鞋子踢进水里，试图打捞时险些整个人都栽进去，幸亏被麻衣李先生拉回来。 不过，李先生恰巧好几天没喝断根茶，似乎对金道主动了凡心......！XD



下集预告里，朴进坦白说虽然让张煜进入松林，但并不打算让他修炼，只是关在这里而已。 带著复妍眼罩的小骗子被坏人劫持，似乎被徐律救下，远远认出了无德。 无德为回到张煜身边努力考试，两人的心已连在一起！



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