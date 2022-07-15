「清潭洞夫妇」李政宰&郑雨盛时隔23年合演《猎首密令》，将上《文明特急》《家师父一体》等节目宣传

继《出差十五夜》，有更多清潭洞夫妇互动的综艺可看啦～♥

人称「清潭洞夫妇」的演艺圈23年挚友党李政宰与郑雨盛，近日为宣传电影《猎首密令》（Hunt），积极上各大节目宣传。



李政宰与郑雨盛1998年合演电影《没有太阳》便结下深厚友谊，2016年合开经纪公司Artist Company至今。继《没有太阳》之后，李政宰与郑雨盛时隔23年再次於大银幕飙戏，带来《猎首密令》。



谍报动作片《猎首密令》由李政宰自导自演，讲述安全企划部要员朴平浩（李政宰 饰）和金正道（郑雨盛 饰）为了找出隐藏在组织内的间谍而相互怀疑，同时还面对著大型事件「大韩民国1号暗杀作战」。除了李政宰与郑雨盛，阵容还有田慧振、许城泰（许成泰）与高允贞。



为了宣传电影，演员群将作客各大YouTube频道，包括相当受欢迎的《Meenoi's Yorizori》（李政宰、郑雨盛，22日播出）、《文明特急》（李政宰、郑雨盛、田慧振，23及30日播出）、《Pixid》（郑雨盛，29日播出）与《odg》（李政宰，8月4日播出）。

▼郑雨盛2年前就因宣传电影《抓住救命稻草的野兽们》上过《文明特急》，影片已近200万观看



而SBS的《家师父一体》则是《猎首密令》宣传行程中的唯一一档电视综艺节目，李政宰与郑雨盛将成为李升基、梁世炯、金东炫、殷志源与道英的师父，谈论演技人生故事。据悉，「清潭洞夫妇」会展现绝佳的口才与默契，集数将在8月初播出。



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