【有片】《黑话律师》公开8分钟幕后花絮！时隔3年再拍电视剧，李钟硕：「非常紧张，会努力演绎的」

李钟硕和润娥这对「夫妻」互相讨抱抱的样子也太可爱了吧！

预计於本月（7月）29日接档《医法刑事》的MBC新金土剧（周五、六播出）《黑话律师》，由《当你沉睡时》、《德鲁纳酒店》吴忠焕导演执导，新人编剧河蓝执笔，李钟硕、润娥主演，金柱宪、玉子妍、杨庆元、郭东延等人共演。

官方陆续公开三版预告影片，该部作品描述胜率只有10%的三流律师「朴昌浩」，偶然负责一桩杀人案后，突然从「Big Mouth」被冤枉成人尽皆知的诈骗犯「Big Mouse」。为了生存和守护家人，努力揭露庞大阴谋和特权阶层丑陋真相的故事。

而在长达8分钟的幕后花絮里，可以看到时隔3年再拍电视剧的李钟硕，透露自己紧张的心情，也积极确认自己在镜头前的演技和状态，绝不马虎。另一方面，在剧中与李钟硕饰演夫妻的润娥，对於拍摄也相当认真，多次确认道具、在没人看到的地方练习台词等。

作为「福利」，提前观看李钟硕和润娥的化学反应吧！只见两人穿著情侣睡衣，准备关灯睡觉了。昌浩望著美好的眼睛，满是甜蜜。他张开自己的双臂，对著美好表示：「赶快投入我的怀抱吧！」美好不乐意了，要昌浩过来自己这边。超级听「老婆」的话的昌浩，当然就这样跑到美好身边，并且以「公主抱」的方式，把美好抱到床上。

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