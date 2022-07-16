曾以9.8%共创MBN开台后最高收视纪录！丁一宇、俞利「二搭」《Good Job》，将接档《非常律师禹英禑》於ENA播出

去年（2021年）一起拍完《打包袱－盗取命运》，丁一宇、俞利今年又一起接下《Good Job》，短期内火速「二搭」真的很少见！

由丁一宇、俞利主演的《打包袱－盗取命运》，描述绑匪误绑翁主后，与翁主一起上演「翁主逃难记」。剧中，朝鲜当权者为了权力和利益，不顾社会底层民众和女性权利。女主角俞利在剧中贵为翁主，嫁入权臣家中后看尽脸色，直到被饰演绑匪的丁一宇绑架后，经过互相了解彼此的过程，才展开新生活。

《打包袱－盗取命运》播出期间造成广大回响，大结局更创下MBN开台以来史上最高收视率――9.8%‎，反应热烈。女团少女时代出身的俞利，也以该部作品拿下「Asia Artist Awards」优秀演技赏，表现备受认可。而丁一宇、俞利这样的组合，要从古代穿越到现代啦！





《Good Job》将作为ENA新水木剧（周三、四）接档《非常律师禹英禑》在下月（8月）24日首播。描述精通各种武术的财阀侦探「殷贤基」，和拥有超级视力、爱管闲事的「韩雪禄」相遇后，展开惊心动魄的浪漫侦探调查故事。

丁一宇饰演「殷贤基」，他是YU集团会长，也是221B事务所侦探。出生时就拥有财阀家的气质，从小聪明过人，然而随著岁月流逝成长为「自大的大人」。他透过各种武术和运动练就武术实力及完美身材，并装作具备各种领域的高级知识，是个自以为是、爱装懂的8千年倒楣侦探。

俞利饰演「韩雪禄」，是贤基旗下221B侦探事务所的助手，身兼秘书与厨师。她是开朗、活泼、无限超视力的所有者，更是谁都阻挡不了的成长型爱管闲事者。因为超视力的关系，她看得到比别人更多东西，所以心里充满著问题，总是横冲直撞为别人的事情奔波著，一天24小时都嫌不够用。

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