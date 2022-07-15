《少年法庭》「沈恩锡」金憓秀也认可！IG限动分享《非常律师禹英禑》相关新闻：「禹英禑不是偶然出来的，是朴恩斌24年的青春」

还记得前阵子有网友在讨论：「当禹英禑遇到黄始木和沈恩锡，可能会发生的情况」，没想到饰演「沈恩锡」的金憓秀，就这样和禹英禑产生「连结」了！

人气火爆的ENA话题作《非常律师禹英禑》，讨论度居高不下。首播收视率为0.9%，没想到播出第三周，涨幅来到近10倍，稳坐水木剧（周三、四）冠军。该部作品凭藉著独特又温暖的人物设定和剧情，在炎炎夏日为观众们带去如深海般的清凉，令人眼睛为之一亮。

电视剧播出后，有个话题相当有趣，就是「当禹英禑遇到黄始木和沈恩锡，可能会发生的情况」。黄始木为《秘密森林》的男主角，由曹承佑饰演，是一名检察官；而沈恩锡为《少年法庭》的女主角，由金憓秀饰演，是一位法官。若禹英禑、黄始木和沈恩锡真的聚在一起了，刚好集齐律师、检察官、法官，也让不少网友表示：「好希望看到他们在法庭上唇枪舌战啊！」



没想到…沈恩锡法官真的看到禹英禑律师的努力了！金憓秀於昨日（14日）通过个人Instagram限时动态分享一张截图，那是有关《非常律师禹英禑》的新闻，标题写著：「禹英禑不是偶然出来的，是朴恩斌24年的青春」，间接认证了作品和演员。



另外，金憓秀目前正在拍摄tvN新剧《雨伞》。以朝鲜时代为背景，描述王室中令人头疼、调皮捣蛋的王子们，努力朝著王世子之位奋进的极限宫廷成长记。将通过黑色幽默向观众们展现朝鲜时代的「皇家教育法」。金憓秀饰演中殿娘娘，这是她继《张禧嫔》后，时隔20年出演古装剧。

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