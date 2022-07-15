朴宰灿发OST专辑朴栖含第一时间为他宣传：弟弟，辛苦了～你超厉害的！

《语意错误》CP又发售后糖了，「甜甜氛围」持续输出中！

6月末，Watcha推出了《语意错误》的衍生综艺《致我的季节：春，朴宰灿篇》（《Our Season》），算是送给《语意错误》粉丝的一份礼物，让大家可以看到非工作状态下的宰灿如何疗愈自己，并逐步获得能量。13日，《致我的季节》的OST正式公开，这也是宰灿的自创曲。



没想到哥哥朴栖含第一时间就在个人IG上为弟弟宣传了，写道：「这么忙还努力创作的宰灿的首只OST出炉了，希望大家点赞以及5分好评，多多听歌，多多喜欢他，谢谢各位了！弟弟，辛苦了，你超厉害的！」关键他还叫弟弟哎！配图则是朴宰灿新曲的插图。朴宰灿还回复说「感动」。老实说，这不是大家非要站这对CP，明明是这对CP按住我们的头命令我站啊！！难怪广大《语意错误》的CP粉们忍不住留言称：「不管是真是假，这对CP我先站为敬！」、「入伍之后还能为弟弟宣传，我信你俩的兄弟情」、「管他是什么情，你俩真的太暖了」等。



《语意错误》算是韩国影视圈BL类史上的巅峰作品，一个是放荡不羁的校园风云人物，颜值+学业都是顶尖水平的学长；一个是虽成绩优越，但冷情冷心冷面，彷佛活在自己的程式中，不允许秩序被打乱的傲娇学弟。这两人的组合，让这部剧故事性十足，剧情不拖遝并且衔接流畅，所有的糖都点到为止、甜而不腻，很是吸引人。



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