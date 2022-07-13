《非常律师禹英禑》朴恩斌演技有多厉害？国外观众：分不清她是不是在演戏！

朴恩斌的演技折服了自闭症谱系障碍者。

最近一档黑马神剧《非常律师禹英禑》正在热播中，并且收视率一路狂飙，直逼老牌有线台tvN和JTBC，是《我的出走日记》之后最热门的一部有线台韩剧。女主角禹英禑是一位自闭症女孩，但拥有过目不忘的超级记忆力，法考1500+的高分助她跻身业界顶级律所，成为了韩国首位自闭症律师。



禹英禑的扮演者就是青年演员朴恩斌，被赞戏路宽、「剧抛脸」的她这次饰演星星女孩也表现不俗，让观众完全相信了人物设定，一位透露同样是自闭症谱系障碍的菲律宾男观众（Twitter@IM YourOnlyOne）就在网路上留言大赞这部剧，被韩媒挖出后，《体育首尔》 特意独家采访了当事人，男观众对朴恩斌的演技赞不绝口，称：「她的演技太棒了，自然到让我好奇她是不是还没被下诊断的自闭症患者，演技太自然流畅了，根本分不清是在演戏，还是她真的就是那样。 」以假乱真的演技，这应该是对演员演技最高的评价吧！



朴恩斌扮演下的禹英禑大到走路的姿势、手指的动作，小到细微的表情和视线处理，说话的口吻和方式都与自闭症患者非常相似。 还有她谈起鲸鱼时如孩童般的兴奋状态、在陌生却自信的环境中表现出焦虑和恐惧，也都给观众留下了深刻、感人的印象，不得不说朴恩斌完美诠释了禹英禑这个人物。



《非常律师禹英禑》除了主演、配角们演技绝佳之外，格局和立意也是韩剧中少见的。首先打破了普罗大众对於自闭症的认知，没有一味的偏见、歧视或是过度的照顾，循序渐进地带著观众了解这一群体，没有对患者群体的同情，也没有对大众的批评，只是客观呈现事实，把反思留给观众。

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