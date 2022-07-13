三代团TWICE全员续约成功！打破「7年魔咒」，点击率1亿+的MV就有20个

TWICE全员续约，K-POP界的「7年魔咒」对她们毫无影响。

7月12日，JYP娱乐宣布与TWICE续约，娜琏、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多贤、彩瑛和子瑜9名成员决定继续延续缘分。 JYP还表示，通过此次续约TWICE和公司间再次延续了深厚的缘分和义气。 特别是TWICE以成员之间稳固的信赖关系为基础，决定续约，对此公司将全力支持TWICE的成长。



K-POP粉丝一定都知道圈内著名的「7年魔咒」，即出道的爱豆团一般与经纪公司签的是七年的约，而七年一到，很多爱豆团成员可能都不会选择续约，那么团队直接面临解散的可能性，哪怕团队不解散，但因部份成员签署其他公司，粉丝再想看到他们合体出新曲，基本都很难了。

因此TWICE本次全员续约让粉丝们振奋不已，2015年10月出道的TWICE是三代团里的佼佼者，在各大歌谣颁奖典礼上的都有奖杯入怀，韩日唱片累计销量突破1000万张，成为出道后最短时间进入东京巨蛋的海外艺人。 此外，TWICE还拥有20个点击率1亿以上的MV，创下了全世界女团中最多的纪录。



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