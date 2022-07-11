【有片】《还魂》李宰旭对於剧本最不能理解的是「这个」！告白黄旼炫：「长得真的太帅了♥」

感觉李宰旭很喜欢黄旼炫这位哥哥呢！（笑）

现正热播中的tvN电视剧《还魂》，以历史上和地图上都不存在，并由张氏、徐氏、朴氏及陈氏这四大术士家族与王室一同管理的大湖国为背景，描述一群能操纵天地之水气的年轻术士们，以及因能交换灵魂的「还魂术」而命运曲折的天下第一杀手，克服困境一起成长的奇幻爱情故事。

随著剧情发展，可以渐渐看出庭沼珉与李宰旭、黄旼炫、申承浩的「四角关系」。四位年轻演员都相当有魅力，为宣传电视剧也接受了Netflix的采访，和乐融融的氛围，令观众感受到他们之间的默契。

其中，李宰旭对於剧本有个非常不能理解的部分，那就是超妍（Arin 饰）为什么会喜欢自己（李宰旭在剧中饰演张煜）？不是有徐律（黄旼炫 饰）吗？李宰旭接著表达自己的「饭心」：「我喜欢律儿，长得太帅了～」后期还在李宰旭说完这段话后，加上超妍撇嘴说著：「坏人…」真的太有趣了XD（该片段出现在该贴文里的第二则）





在另一个采访里，被问到最想和谁「交换灵魂」，李宰旭和黄旼炫选择了彼此。因为他们个性互补，前者比较冲动行事，后者比较谨慎小心。而李宰旭又再次提及，他很喜欢黄旼炫的长相。

▲相关片段可以先看第一个影片，再看第二个影片！记得打开中文字幕哦～

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