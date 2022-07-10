当年在《红豆女之恋》的她们都成长为亭亭玉立的淑女了！李世荣、朴恩斌成为新生代女演员代表

李世荣和朴恩斌是1992年的「同龄朋友」，10岁的时候曾一起合作过张娜拉、金载沅、金来沅等主演的《红豆女之恋》。

说到「韩国新生代女演员」，你会先想到谁呢？以《衣袖红镶边》再创事业巅峰的李世荣，及近期引爆追剧热潮的《非常律师禹英禑》的朴恩斌，应该可以列入名单吧！两位演员同为1992年出生的「同龄朋友」，并且都以童星出道，也在儿时合作过电视剧。







▲《红豆女之恋》（2002年）：

由张娜拉、金载沅、金来沅、洪银姬等主演，李世荣和朴恩斌分别饰演张娜拉及洪银姬的少年时期。剧中，出现了「二女争一男」、李世荣朝朴恩斌丢鞋子的画面。











▲《威风凛凛的她》（2003年）：

隔年，李世荣及朴恩斌再合作《威风凛凛的她》，并在剧中饰演「姐妹」。与《红豆女之恋》不同，上演「姐妹情深」的剧情，「姐姐」朴恩斌主动跳出来帮「妹妹」李世荣挡住污水。

▲想观赏两位演员儿时的合作片段，可以由此观看！

目前，李世荣正在拍摄KBS 2TV电视剧《依法相爱》，与李升基合作。

朴恩斌则以「禹英禑」一角活跃於《非常律师禹英禑》，并刮起「禹英禑旋风」。

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