《非常律师禹英禑》男主姜泰伍又帅演技又好！超期待他的下部作品，只是年满29岁的他面临兵役问题

《非常律师禹英禑》凭藉治愈的故事，演员们的精湛演技和全剧的温馨氛围成功引爆收视热潮。

这部剧除了「星星女孩」天才律师禹英禑（朴恩斌 饰）之外，其他演员也备受关注，尤其是男主李俊浩以帅气的外貌，时刻照顾、体贴英禑的性格、将她视为普通人的无偏见人设收获了广大观众们的好感。



李俊浩的扮演者就是姜泰伍，通过《非常律师禹英禑》迎来事业小高潮的他另众人十分期待他接下来的动向。 然而，已经年满29岁的他却面临著一大难题：兵役。电视剧开播之前的发布会上，姜泰伍就被问到了相关问题，他解释：「去年12月初开始进入拍摄，6、7个月的时间里都在努力工作，作为韩国男人中的一员，一定会去军队服役，因此也没有带著刻意'这可能是我入伍前最后一部作品'的心情去拍，老实说到现在为止我也没什么实感。」



根据韩国现行的《兵役法》，20岁至30岁的男性公民必须服兵役， 且上限年龄为30周岁，对於1994年出生，今年已经29周岁的姜泰伍来说，留给他可活动的时间不多了。



2013年姜泰伍以网剧《放学后福不福》出道，之后陆续出演了《绿豆传》、《某一天灭亡来到我家门前》、《Run On》等。 尤其是在《绿豆传》中扮演的反派男二「车律武」让人看到了他精湛的演技，从前期的温文儒雅，到后期的黑化反转、心狠手辣全都演绎得恰到好处。



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