【有片】《非常律师禹英禑》第4集收视率突破5%、制作公司股价上涨37%！下集「华尔滋CP」发展备受关注

看到《非常律师禹英禑》的收视率节节高升，就像英禑想到鲸鱼一样开心！



有ENA「开台功臣」之称的《非常律师禹英禑》，第一周收视率从0.9%翻倍成长至1.8%，第二周直接从4.0%起跳，昨晚（7日）播出的第4集则来到5.1%，稳坐水木剧（周三、四）冠军！



首播后便挟著超高人气及话题性的《非常律师禹英禑》，由朴恩斌主演。剧情描述智商高但情商低，有自闭障碍的「禹英禑」，来到大型律师事务所的生存记。观众们纷纷变成「英禑妈妈」，为英禑应援。这股「禹英禑热潮」不仅让收视率屡传捷报，制作公司AStory因为电视剧的热播，仅四天股价上涨了37%，真的太厉害了！

第5集预告：大家纷纷教导英禑如何辨识对方在「说谎」。而将英禑视为「竞争对手」的敏宇，忍不住斥责她：「仔细想想，你从来没有安静的解决过案件，又不是什么冒失鲁莽的禹英禑。」英禑则不客气地反击：「你才是爱出权谋诡计的权敏宇！」（真的笑出来XD）

另一方面，「华尔滋CP」英禑和浚浩又一起出门了！英禑在车内拿著法槌，向浚浩提问：「以黑白配的精神，李浚浩喜欢禹英禑，这是事实吗？」哦摸、哦摸，看到这么可爱的英禑这么直接，浚浩会怎么回答呢？

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