【有片】《非常律師禹英禑》第4集收視率突破5%、製作公司股價上漲37%！下集「華爾滋CP」發展備受關注

看到《非常律師禹英禑》的收視率節節高升，就像英禑想到鯨魚一樣開心！



有ENA「開臺功臣」之稱的《非常律師禹英禑》，第一週收視率從0.9%翻倍成長至1.8%，第二週直接從4.0%起跳，昨晚（7日）播出的第4集則來到5.1%，穩坐水木劇（週三、四）冠軍！



首播後便挾著超高人氣及話題性的《非常律師禹英禑》，由朴恩斌主演。劇情描述智商高但情商低，有自閉障礙的「禹英禑」，來到大型律師事務所的生存記。觀眾們紛紛變成「英禑媽媽」，為英禑應援。這股「禹英禑熱潮」不僅讓收視率屢傳捷報，製作公司AStory因為電視劇的熱播，僅四天股價上漲了37%，真的太厲害了！

第5集預告：大家紛紛教導英禑如何辨識對方在「說謊」。而將英禑視為「競爭對手」的敏宇，忍不住斥責她：「仔細想想，妳從來沒有安靜的解決過案件，又不是什麼冒失魯莽的禹英禑。」英禑則不客氣地反擊：「你才是愛出權謀詭計的權敏宇！」（真的笑出來XD）

另一方面，「華爾滋CP」英禑和濬浩又一起出門了！英禑在車內拿著法槌，向濬浩提問：「以黑白配的精神，李濬浩喜歡禹英禑，這是事實嗎？」哦摸、哦摸，看到這麼可愛的英禑這麼直接，濬浩會怎麼回答呢？

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