8月追这部！池昌旭＆秀英《说出你的愿望》宣传预告曝光：上一秒还在互扯头发，下一秒直接亲下去♥

KBS新剧《说出你的愿望》由池昌旭、成东镒、秀英出演。

讲述被逼到生命尽头而岌岌可危的青年接到社会服务命令后，走进临终关怀医院，与医院的人一起通过各种插曲，听取生命尽头的人们各自不同的最后心愿，是部充满感动、治愈的电视剧。

剧中，池昌旭饰演「尹侨莱」，对生活无欲无求的年轻人，曾在孤儿院、少年看守所和监狱度过，最终在临终关怀医院担任志愿者；秀英饰演「徐妍珠」，是临终关怀医院的护士，在人生最前线爲患者带来希望；成东镒饰演「姜泰植」，曾经失去人生意义，现今充满激情的志愿者团队的班长。



7日，KBS 也公开《说出你的愿望》宣传预告。「撕漫男」池昌旭＆「少女时代」秀英像是欢喜冤家，秀英飞踢踹了池昌旭，两人还互抓对方头发，最后...竟然来个吻戏，预告看起来超有趣，让人好奇剧情呢～



另外，《如果说出你的愿望》由《谤法》金容完导演执导，《I Can Speak》的赵灵秀编剧执笔，已在4月初杀青，预计在8月首播。

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