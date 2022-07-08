「很意外，很治愈～」才3集收视率就暴涨了4倍的《非常律师禹英禑》，赶超无线台的水木剧！

还没看《非常律师禹英禑》的朋友，小编求求你们快去追剧，不看后悔！！！
才更新3集的《非常禹英禑》就在广大观众们口口相传之下掀起了收视热潮，小编忍不住想说一万遍，怎么会有禹英禑这么可爱的女主呢？ 该剧由朴恩斌、姜泰伍和姜其永剧，向我们展示的是一位患有高度自闭症的天才律师的故事。 英禑在5岁的时就被诊断出患有自闭症，由父亲独自抚养长大，有社交恐惧症，只有在讨论鲸鱼时才会滔滔不绝。 但这样的她却是个天才，智商160+，以1500分成为法学院的首席，入职海洋律所当上了新人律师，正式上岗！
比起近期其他韩剧里的绝色恶女们，英禑征服观众的不是容貌，而是一种如同孩童般干净、纯真的气质，观众们心甘情愿被吸引、愿意折服於她的魅力之下。 就连配角们都是温暖贴心的存在，可以说主要阵容全员暖男/暖女， 加上清新脱俗的画面以及看上去就很烧钱的逼真CG，《非常律师禹英禑》火速出圈。
6日，根据尼尔森（韩国）收视率统计显示，《非常律师禹英禑》第3集的全国收视率（收费台基准）为4.032%。 该剧首播收视率仅为0.948%，第2集播出后突然口碑爆表，收视率直线飙升到1.805%，没想到第3集直接破4，较首播涨了4倍，创下了ENA最佳收视率的同时还登上了Netflix「今日韩国TOP10系列」的第一名，甚至收视率要好过同档播出的无线台水木剧。
呆萌的女主禹英禑（朴恩斌 饰）、如守护天使般体贴的男主李俊浩（姜泰伍 饰）、善良富有人情味的上司郑明锡（姜其永 饰）、总是顺手帮女主解决小问题的姜秀妍（河允景 饰）、看似是冤家其实内心非常认可英禑实力的同事权珉宇（朱鎷赫 饰），是他们的细腻演绎成就了《非常律师禹英禑》， 让我们继续期待接下来的暖心故事吧。
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