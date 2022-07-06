《全知干预视角》张赫能红了25年的原因，坚持15~20年的两个习惯，让他的演员地位无法动摇！

动作戏匠人X《红丹心》左相－ 张赫 的工作&生活日常全公开！打拳击和拍画报的模样真的帅到让人惊呼连连～。

MBC 热门综艺节目《全知干预视角》邀请到了人气演员张赫（7月2日播出）出演，展现他与经纪人的工作与日常互动，私底下张赫的自我管理也非常彻底，多年来持续的两个习惯成就了如今的他。



对大众来说张赫就是「动作戏的最强匠人」，也被称为「韩国的汤姆克鲁斯（Tom Cruise）」，绝对能带给观众最棒的视觉飨宴，而他练拳击运动也长达15年，最少都是两小时，几乎是全年无休，哑铃也是随身携带，馆长更称赞张赫的实力，是能够拿下专业拳击手证照的程度。



▼持续在手上加强重量，动作却丝毫没有慢下来的感觉，真的太帅了～：



除此之外，20年来持续在空档时间大声阅读报纸内容，来训练口条和语气，完全就是个努力派，也对年轻的经纪人分享了个人经验：「演员或经纪人在这个行业的人们，随时都可能担任各种角色，所以需要多多阅读相关知识，无论是对台词还是作品上的理解度也会相当提高。」经纪人也表示张赫是他的人生导师，也是如同教授一般的存在，这也是他第一份工作，待在张赫身边学到了很多东西。



然后再搭配一杯热拿铁，夏天也是如此～！XD 365天都只喝「热」拿铁，张赫说这只是个人习惯，主持人表示张赫应该就是一心一意、一旦认定了喜好或习惯，就不会轻易改变的人，张赫回：「没错！我现在的经纪公司（Sidus HQ）也已经27年了。」出道至今从未换过，让现场的人都相当惊讶。



▼拍摄画报（写真）的片段：



PS：张赫真的是太有魅力了～！！！

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