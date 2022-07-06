【有片】《黑话律师》新预告：终於看到这对「高颜值夫妇」同框！李钟硕甜喂润娥吃牛排～

有别於先前公开的「苦大仇深」片段，这段「喂食」的影片实在太甜蜜啦～



预计於本月（7月）29日接档《医法刑事》的MBC新金土剧（周五、六播出）《黑话律师》，由《当你沉睡时》、《德鲁纳酒店》吴忠焕导演执导，新人编剧河蓝执笔，描述胜率只有10%的三流律师「朴昌浩」，偶然负责一桩杀人案后，突然从「Big Mouth」被冤枉成人尽皆知的诈骗犯「Big Mouse」。为了生存和守护家人，努力揭露庞大阴谋和特权阶层丑陋真相的故事。

李钟硕饰演「朴昌浩」，从生计型律师「Big Mouth」完美变身为天才骗子「Big Mouse」；润娥饰演「高美好」，是个拥有出衆美貌和坚强面貌的护士，为了拯救突然被冤枉为骗子而臭名昭彰的丈夫，跳入杀气腾腾的战场。

在第一版预告中，可以看到分别饰演丈夫的李钟硕，与饰演妻子的润娥，两人各自努力著。为了生存下来和守护家人，他们奋力抵抗既定局面。

而昨日（5日），《黑话律师》再曝新预告。影片开头是李钟硕「喂食」润娥，而润娥虽然一脸不情愿，却还是张开嘴巴、吃下牛排，模样超级可爱。画面一转，气氛紧张了起来。润娥泪眼向镜头温情喊话：「你不要忘记你有家人」；李钟硕则换上囚服，在监狱里逞凶斗狠、鼻青脸肿、狼狈不已，令人好奇他究竟是怎么从「Big Mouth」变成「Big Mouse」的。

看到这对高颜值夫妇「同框」的画面，是不是等不及看更多呢？别急，先前有网友捕捉到《黑话律师》的路透照，可以看到李钟硕穿著学士服、润娥随同在侧，以及两人举行婚礼的照片。不晓得这些画面会怎么出现在电视剧里呢，一起期待吧！

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