李敏镐的「搞笑技能」藏不住了！没有人可以面无表情地从他IG里「走」出来XD

李敏镐的「搞笑技能」藏不住了！没有人可以面无表情地从他IG里「走」出来XD

明星   2022年7月6日   星期三08:00   Tracy  

（封面图源：IG@actorleeminho）

长得帅，还会搞笑，这就是男神的顶配设置了。

作为「国民贵公子」李敏镐，他一直以来都高富帅贵公子的形象现身，一路从《花样男子》、《继承者们》、《蓝色海洋的传说》有钱到《The King：永远的君主》，角色越来越富贵，加上他本人与生俱来的贵公子气质，网友认为无法将他贫穷与普通联系在一起，无论怎样都看起来很贵气，若演穷人超没说服力！
（图源：KBS《花样男子》、SBS《继承者们》、《The King》）

演不了穷小子的李敏镐内心其实一直住著一个搞笑怪，从平时的IG上就能看出一点迹象。除了前几日更新的掌握新技能-跳水的影片之外，仔细翻看他的就IG，藏著不少乐趣！

开开心心去遛狗，却遇上了无情的暴雨！此时李敏镐和狗狗的内心一定是崩溃的！

开开心心去逛超市，却发现超市打烊了！一看就知道欧巴很少自己逛超市，根本不知道营业时间！

「金叹」去参加「车恩尚」朴信惠的婚礼，吐槽了一句：「我该祝福你吗？」（小声嫉妒XD）

吃小笼包的方法！一定要喷汁，才会显得格外好吃！

其实高冷的形象都是「装」的，私下的李敏镐是这种画风！

李敏镐似乎在用全身心呐喊：哪位导演能看到我的搞笑魂，快找我演喜剧吧！

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