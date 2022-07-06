李敏镐的「搞笑技能」藏不住了！没有人可以面无表情地从他IG里「走」出来XD

长得帅，还会搞笑，这就是男神的顶配设置了。

作为「国民贵公子」李敏镐，他一直以来都高富帅贵公子的形象现身，一路从《花样男子》、《继承者们》、《蓝色海洋的传说》有钱到《The King：永远的君主》，角色越来越富贵，加上他本人与生俱来的贵公子气质，网友认为无法将他贫穷与普通联系在一起，无论怎样都看起来很贵气，若演穷人超没说服力！



演不了穷小子的李敏镐内心其实一直住著一个搞笑怪，从平时的IG上就能看出一点迹象。除了前几日更新的掌握新技能-跳水的影片之外，仔细翻看他的就IG，藏著不少乐趣！



开开心心去遛狗，却遇上了无情的暴雨！此时李敏镐和狗狗的内心一定是崩溃的！



开开心心去逛超市，却发现超市打烊了！一看就知道欧巴很少自己逛超市，根本不知道营业时间！



「金叹」去参加「车恩尚」朴信惠的婚礼，吐槽了一句：「我该祝福你吗？」（小声嫉妒XD）



吃小笼包的方法！一定要喷汁，才会显得格外好吃！



其实高冷的形象都是「装」的，私下的李敏镐是这种画风！



李敏镐似乎在用全身心呐喊：哪位导演能看到我的搞笑魂，快找我演喜剧吧！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻