【有片】《黑話律師》新預告：終於看到這對「高顏值夫婦」同框！李鍾碩甜餵潤娥吃牛排～

有別於先前公開的「苦大仇深」片段，這段「餵食」的影片實在太甜蜜啦～



預計於本月（7月）29日接檔《醫法刑事》的MBC新金土劇（週五、六播出）《黑話律師》，由《當你沉睡時》、《德魯納酒店》吳忠煥導演執導，新人編劇河藍執筆，描述勝率只有10%的三流律師「朴昌浩」，偶然負責一樁殺人案後，突然從「Big Mouth」被冤枉成人盡皆知的詐騙犯「Big Mouse」。為了生存和守護家人，努力揭露龐大陰謀和特權階層醜陋真相的故事。

李鍾碩飾演「朴昌浩」，從生計型律師「Big Mouth」完美變身為天才騙子「Big Mouse」；潤娥飾演「高美好」，是個擁有出衆美貌和堅強面貌的護士，為了拯救突然被冤枉為騙子而臭名昭彰的丈夫，跳入殺氣騰騰的戰場。

在第一版預告中，可以看到分別飾演丈夫的李鍾碩，與飾演妻子的潤娥，兩人各自努力著。為了生存下來和守護家人，他們奮力抵抗既定局面。

而昨日（5日），《黑話律師》再曝新預告。影片開頭是李鍾碩「餵食」潤娥，而潤娥雖然一臉不情願，卻還是張開嘴巴、吃下牛排，模樣超級可愛。畫面一轉，氣氛緊張了起來。潤娥淚眼向鏡頭溫情喊話：「你不要忘記你有家人」；李鍾碩則換上囚服，在監獄裡逞兇鬥狠、鼻青臉腫、狼狽不已，令人好奇他究竟是怎麼從「Big Mouth」變成「Big Mouse」的。

看到這對高顏值夫婦「同框」的畫面，是不是等不及看更多呢？別急，先前有網友捕捉到《黑話律師》的路透照，可以看到李鍾碩穿著學士服、潤娥隨同在側，以及兩人舉行婚禮的照片。不曉得這些畫面會怎麼出現在電視劇裡呢，一起期待吧！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞