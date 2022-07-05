《非常律师禹英禑》可能是史上最烧钱的剧组：光制作费就有200亿！在天空遨游的鲸鱼太逼真了～

新韩剧《非常律师禹英禑》凭藉独特温暖的人设和剧情在炎炎夏日为观众们带去了如深海般的清凉，火速引起高度的关注及讨论。

《非常律师禹英禑》讲述了患有亚斯伯格综合征的天才新人律师禹英禑，在大型律师事务所里以特别的视角处理案件的温暖故事。相较於最近深受观众们喜爱的《安娜》、《夏娃的丑闻》、《为何是吴秀才？》这类「疯批大女主」的精明与深谋远虑，禹英禑更像是一个纯真的孩童，患有高阶自闭症的她由父亲父子抚养长大，对人情世故一窍不通，只有在谈论自己喜欢的鲸鱼时才会滔滔不绝。 而上天赐予她的天赋则是过目不忘，因此也成就她成了一位特殊的律师，而且还是史上最可爱最敬业的律师，走起路来摇摇摆摆像个企鹅，虽然无法感知情感却努力理解当事人，甚至在开庭面对很多人时，也会克服恐惧，努力为受害者辩驳。 观众们真心无法拒绝这样一个聪明又憨憨的甜妹！



最近韩网就有爆料称，《非常律师禹英禑》制作费高达200亿（韩币），对於一部16集作品来说绝对是大手笔了。 精美的画面和氛围感处处可见制作组的用心。 比如律所的装修整体风格高端大气上档次，符合剧中设定的大型知名律所的设定，律师和秘书们来来往往丝毫不拥挤。



又比如婚礼现场的嘉宾们。 大多数影视剧作品为了省钱只会取近景，这样就不需要那么多客串演员，也不需要花心思布置婚礼现场。 但这部剧就不同了，既然是豪华婚礼，首先现场布置就要奢华，贵气的水晶灯、长长的舞台都显示出了「剧组不差钱」，舞台两边也站满了宾客，光是这场的制作费看起来就很「烧钱」。



再比如「烧钱重头戏」CG。 因为禹英禑是个酷爱鲸鱼的女孩，她身边的小物品都是鲸鱼图案或形象，她自己也随时随地到把鲸鱼挂在嘴边，剧组十分贴心地为她制作了鲸鱼特效，她思考问题时直接插入鲸鱼影片，她第一天上班时鲸鱼一路陪同，飞跃在了上空。



내 이름은 우영우................ 영우네 방 벽지도 알람시계도 인형도 다 고래야 우뜨캐 너무 사랑스러워 제발 pic.twitter.com/aeMiGNlErA — 소예 (@S0Y82) June 29, 2022

“한 개의 기쁨이 천 개의 슬픔을 이긴다”

자폐 스펙트럼 여부를 떠나 너무나 사랑스런 캐릭터 <우영우>. 나에게도 우영우의 고래 같은 것이 있다. 오직 내 마음 속에서 존재하다 나의 소멸과 동시에 사라질 아름다운 것. 어쩌면 누구에게나 있을지도. pic.twitter.com/BoLTJbPa3c — 푸른드레스 (@azuredress) July 4, 2022

从片头开始，每一个细节都很精良、 唯美，似乎剧组一直在无声地呐喊：我们不差钱！！！



우영우 오프닝부터 너무 좋아

몽글몽글함 pic.twitter.com/ItMkOJAD6Y — 은 (@crazyaboutkd) June 29, 2022

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻