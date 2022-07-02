最近韓劇超流行「瘋批美人」人設！暗黑系邪魅，絕美又瘋狂XD

《為何是吳秀才》裡的徐玄振、《夏娃的醜聞》中的徐睿知、《安娜》里的秀智，她們都有一個共同的代名詞-瘋批美人！

何謂「瘋批美人」？ 顧名思義就是指那些內心狂野偏執、行為任性瘋狂，但顏值又很高，美到讓人恨不起來的人。最近的韓劇偏愛這類「瘋批美人」女主，而這類人設也最容易圈粉，尤其深受女性觀眾的喜愛。

《為何是吳秀才》吳秀才（徐玄振 飾）

徐玄振有一種知性的清冷美感，因此變成律界狠毒女王時，從形象上來看就頗具說服力。 原本她也是清純可人、毫無心機的小白兔，但在獨自經歷了被騙到美國+被拋棄+流產+自殺之後，她重整旗鼓反殺回了人渣前男友爸爸的公司，迅速黑化，開啟了大女主路線，冷漠低沉的語調、合身大氣的套裝、蔑視一切的眼神，徐玄振那層次分明、 絲絲入扣的演技直接讓觀眾看得過癮，甚至喊話「女人就是要搞事業，別談感情！」哈哈哈，吳秀才，其實你可以再狠毒一點！



《安娜》李安娜（秀智 飾）

李安娜確實是個病人，因為劇裡的人設是她患有雷普利綜合症，用謊言掩蓋另一個謊言，偷走了富二代小姐的履歷和身份，一步一步走向上流社會的生活。 她自信、美麗又強大，時而純真又無辜，時而張狂又邪魅，臉上明明在甜笑，心裡卻在算計要如何得手，但她越瘋批，觀眾就越上頭。



《夏娃的醜聞》李拉艾（徐睿知 飾）

沒有最瘋，只有更瘋！縱觀三位大女主，李拉艾絕對是最瘋癲最任性的一位，為了復仇可以和仇人做朋友，可以勾引仇人的老公，只要能復仇，自己的肉體和心又算什麼呢？ 李拉艾的每一步行動都是處心積慮算計的結果，細微到每個眼神，每個動作，一切都是偽裝的。



一個強大且自由，隨時顛覆規則的瘋美人，誰會不喜歡呢？

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