张娜拉首曝单独婚纱照，洋溢幸福：「感谢所有人的关心与祝福，我们会好好生活」

欧腻太美了♥♥♥（内文还搜罗了宾客「手痒」发出的各种婚纱照）

「童颜美女」张娜拉26日与小6岁的圈外男友完婚，为了保护新郎，她相当小心翼翼的并未公开任何婚纱照，仅透过经纪公司LAWON文化公开没有露出新郎脸庞的婚礼现场照。



张娜拉‎早在喜帖上就要求宾客不能曝光新郎身分、婚礼现场照等等，悉心守护新郎的举动一度引起热议。即便如此，婚宴当日仍有许多宾客「手痒」在IG上分享，才会有‎「前夫」李尚禹与「前男友」(?)郑容和大喊再见的有趣场面‎，以及《VIP》、《大发不动产》主演久违合体的画面，就连张娜拉的哥哥兼经纪公司代表张诚元也忍不住分享了一张婚纱照。



昨（28）日，张娜拉在IG限时动态首次发布了单独婚纱照，写上「一切一切都很感谢」字样并附上爱心动图。她於微博则写道：「感谢所有人的关心与祝福，我们会好好生活的。」头贴也换上了婚纱照，完全可以感受张娜拉沉浸在幸福氛围里。



张娜拉亲自公开婚纱照且感谢各界祝福之举，让各国粉丝们又惊又喜，持续在网路上为她献上祝福。

文末再附上流出的两款婚纱照吧！虽然宾客流出各种照片似乎违背了喜帖上的约定，但也多亏了这些宾客，让粉丝们看著看著也像是参与其中了啊！祝福欧腻一定要幸福♥♥♥



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻