现实情侣就是要坐在一块！金宇彬♥申敏儿与《我们的蓝调时光》剧组聚餐，气氛和乐融融

在《我们的蓝调时光》里，两位演员各组CP，但下了戏挨著坐的画面，令不少网友表示：「果然是真情侣！」



tvN电视剧《我们的蓝调时光》於本月（6月）中旬迎来终映，由合作多次的金圭泰导演与卢熙京编剧携手打造，并集结多位知名演员，尚未开播便引起不少话题。这是一部相当温暖的作品，观众们跟著剧中角色又哭又笑，非常有共鸣。

本剧的亮点之一，就是「现实情侣」金宇彬与申敏儿的出演。他们各自在《我们的蓝调时光》与韩志旼、李炳宪有著爱情戏，并以最敬业的精神完成电视剧拍摄，获得不少观众的赞赏。

近期，在剧中饰演「金明宝」的金光奎，於个人Instagram分享一组照片。最后一集，大伙们团结一致，在运动会上与隔壁村镇竞争。下了戏的演员们，也聚在一起吃披萨、喝饮料，金宇彬与申敏儿罕见的「同框照」也引发讨论。





光看合照就感受到和乐融融的气氛，演员们纷纷对著镜头摆出剪刀手，并笑得灿烂。金宇彬与申敏儿紧挨著坐在一起的画面，尤其瞩目（欧腻的酒窝真的太甜啦～）。

两位演员自2015年公开恋爱后已长达7年。期间，申敏儿还陪著金宇彬一起对抗癌症，传为佳话。希望欧吧和欧腻一定要继续幸福下去！

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻