白种元《白Packer》军中再见金桐俊感动落泪ㅠㅠ 骄傲道：「我确实把他教得很好」

好久不见桐俊~超感人QQ，若《白Packer》有第2季，桐俊一定要加入啊！

23日播出的《白Packer》（或译《背包主厨》、《白老师的背包食堂》）第5集，乍看和第4集一样又是非常「硬」的军中外烩内容，不过开场不久就有令人动容的场面――白种元与「弟子」金桐俊的会面。

白种元与桐俊去年在另一档节目《美味的广场》合作近半年，在节目改组后，桐俊下车不久便入伍行军了。照著桐俊在《白Packer》所透露的，白种元在他入伍前两天，亲自料理替他饯行。



白种元完全没料到会在《白Packer》前往军中出任务时遇到金桐俊，虽然前一天和其他成员聊到桐俊，但不知道是同一师团啊！白种元见到桐俊马上笑颜逐开，甚至忍不住红眼眶落泪，因为在桐俊入伍的一年时间里，他总是很内疚由於防疫规定无法到军中会面。



早在《美味的广场》就被调教过，金桐俊在本集《白Packer》担任一日炊事兵显示了当初训练有素，能够自己处理炸物、对其他成员的调味提出意见，让白老师很骄傲的说：「我确实把他教得很好。」



喜欢《美味的广场》、白种元与金桐俊，或是好奇军中上百人伙食如何准备的读者们，不妨看看此集《白Packer》吧！

▼相关片段



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻